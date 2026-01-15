車銀優太膽小沒自信 爸媽1句話讓他紅翻天

▲車銀優（左）在《王牌經紀人》飾演陷入抄襲風波的男團成員，因和現實一樣是偶像設定，車銀優表示自己對於出道曾感到迷惘，不過家人鼓勵他「試試看」，讓他成為了超級偶像。（圖／緯來戲劇台提供）

[NOWnews今日新聞] 車銀優的招牌天使笑容，竟然成了演戲最大阻礙！緯來戲劇43頻道將於1月16日晚間9點，播出由車銀優、安孝燮、徐恩秀主演話題韓劇《王牌經紀人》，在劇中車銀優和現實世界一樣是男團成員，不過卻因為陷入抄襲風波而面臨解散危機，身為經紀人的徐恩秀將力挽狂瀾，帶領團隊走入低谷，也因為和現實世界一樣是偶像設定，車銀優回憶自己出道前因為膽小對於出道一事感到迷惘，不過爸爸媽媽鼓勵他「試試看」，讓他成為了家喻戶曉的超級偶像。

車銀優男團捲入抄襲危機！命運走向生死關頭

《王牌經紀人》劇情描述，由車銀優、安孝燮等人組成的男團S.O.U.L，因捲入抄襲風波而面臨解散危機，此時，由徐恩秀飾演的經紀人意外擁有「預知未來」的特殊能力，看見他們未來爆紅的景象，她因此力挽狂瀾，帶領團體走出低谷，同時，車銀優與安孝燮雙雙愛上這位為團體奔波的經紀人，二人不僅同台軋帥還是情敵，隨著劇情發展還有精采的三角戀情！

練習生回憶湧現 車銀優坦言性格膽小

為了營造真實感，製作單位在宣傳期間更直接把S.O.U.L當成「真實出道男團」經營，特別設立官方IG帳號，透過社群互動、團體設定與角色世界觀經營，談到這部作品，車銀優回憶起自己剛入行的練習生時期，他表示，當年被星探發掘後進入藝術高中，雖然一般父母可能會反對，但他的父母卻鼓勵他「試試看」，沒想到一路堅持至今，成為了超級大明星，雖然在劇中角色個性勇往直前，但現實中的他卻自認比較膽小，也因此對角色更有共鳴。

▲在《王牌經紀人》中，車銀優（左）與安孝燮（右）都愛上經紀人徐恩秀（中）。（圖／緯來戲劇台提供）

車銀優挑戰渣男角色 天使臉竟成最大關卡

車銀優在《王牌經紀人》劇中不僅是偶像男團成員，還「劇中劇」跨足戲劇演出，首度挑戰性格狠辣的渣男角色，沒想到，他的天使臉孔實在太有親和力，不只讓他自己無法耍狠、頻頻 NG，就連拍攝與團員吵架、拉扯衣領的戲碼時，對手演員一看到他也氣不起來，現場屢屢笑場，連導演都挺身出來出聲糾正，工作人員仍忍不住替他緩頰，成為拍攝現場最療癒的花絮。

安孝燮在劇中飾演來自蒙古的天才型創作歌手，不僅會多國語言，更成為團體的關鍵救星。他分享，由於劇中不少演員本身就是歌手，拍攝時壓力不小，幸好，車銀優與其他團員在現場不斷給予幫助，才讓整體拍攝順利完成。

