車銀優手機號碼被外流！經紀公司出面道歉

▲車銀優（如圖）經紀公司推出打電話給車銀優的活動，不過有太多粉絲打錯號碼，引發民怨。（圖／IG eunwo.o_c）

[NOWnews今日新聞] 擁有「國寶級臉蛋」的韓國藝人車銀優，今年7月正式入伍服役，他的經紀公司為了讓粉絲在等待的時間裡不無聊，事先準備了許多特別企劃，其中一項就是電話語音活動，只要撥打指定號碼，就能聽到車銀優事先錄製的語音訊息，活動開始後超過十萬名粉絲踴躍參與，然而卻有許多粉絲撥錯電話號碼，造成許多使用類似號碼的用戶困擾，為此公司發文道歉：「造成困擾很抱歉。」

車銀優電話活動超熱門 公司發聲道歉

車銀優的經紀公司近日推出特別企劃，在社群上公開了一組電話號碼，並透露只要撥打這串號碼就會有驚喜。許多粉絲好奇撥打後，電話那頭竟傳來車銀優的聲音，他用溫柔語氣問候道：「是我，銀優，過得好嗎？下週我會再打給你，記得多吃飯，也要多想我。」

車銀優的電話活動從11月4日開始，沒想到公司卻在隔天就發聲明道歉，「關於車銀優的電話語音活動，官方公開的號碼為『07089190330』，能接通車銀優語音的只有這個號碼，不過出現了許多使用者打錯號碼聯絡到其他地方的案例，使用此服務時請撥打正確號碼。」原來是因為活動開始後，太多人打錯號碼了，讓電話號碼跟活動指定號碼相似的民眾相當困擾，為此車銀優的公司出面致歉「造成困擾很抱歉。」

本次活動是為了車銀優將於本月21日推出的SOLO專輯預熱，即使他正在當兵中，不過精神依然跟粉絲在一起。類似的電話活動，近來已成為韓國偶像常見的專輯宣傳手法之一。透過讓粉絲撥打指定號碼，電話那頭便會傳出偶像的聲音，營造出宛如真正通話的親密感，不僅讓粉絲感到驚喜，也進一步拉近了偶像與粉絲之間的距離。

▲粉絲只要撥打指定號碼，就可以接通車銀優的語音訊息。（圖／@CHAEUNWOO_offcl X）

車銀優7月入伍當兵 受邀成APEC晚宴主持

車銀優於7月26日正式入伍，目前正在陸軍軍樂隊服役。當初他宣布入伍消息時，不少粉絲難掩不捨，甚至開玩笑地抗議：「為什麼要去當兵？應該打電話去兵務廳說太帥不能去！」、「他已經守護了大家的笑容，還要去守護國家嗎？」展現粉絲滿滿的愛意與不捨。

而正在服役中的車銀優，近日罕見露面，因他受邀成為APEC晚宴的主持人。他身著筆挺黑色西裝，以流利的英文主持全場，展現從容談吐與穩健台風，再次證明他的多才多藝。粉絲們看見後紛紛留言：「喜歡車銀優真是我的驕傲！」，對他在軍中仍保持完美狀態感到由衷敬佩。

▲韓國APEC峰會正式歡迎晚宴，晚宴由正在服役的車銀優擔任主持人。（圖／翻攝自網路）

