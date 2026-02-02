車銀優與金宣虎輪住爆逃稅爭議 事務所股價跌至52周最低

【on.cc東網專訊】韓國「臉蛋天才」車銀優最近被爆疑借母親開設的空殼公司逃稅，遭國稅廳追繳逾200億韓圜（約1億港元）稅金及罰款，是目前逃稅金額最高的韓國藝人，而與車銀優同屬Fantagio事務所的男星金宣虎昨日（1日）亦被爆同樣疑似通過空殼公司逃稅。

金宣虎於2024年1月設立個人公司，他本人擔任代表理事，其父母則是社內理事，Fantagio方面解釋金宣虎當時是為了話劇工作而成立公司，並無意逃稅，公司已有超過1年沒有營運，正在辦理停業手續，但韓媒質疑金宣虎方面未有解釋有關父母每月收到月薪後歸還給金宣虎、以及父母使用公司信用卡支付生活費的等疑涉及挪用資金的爭議。

廣告 廣告

Fantagio的股價在爆出與金宣虎有關的爭議後再度受挫，股價於今早（2日）早上10點31分較前一日收市下跌10.02%，低見395韓圜（約2.13港元），是上市初期一度跌至391韓圜（約2.11港元）之後，52周以來的最低位。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】