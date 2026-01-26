車銀優陷200億韓元逃稅風波 發文道歉兼為入伍時刻爭議解畫：絕非刻意迴避

專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
有「臉蛋天才」之稱的韓國男星車銀優（Cha Eun Woo）早前陷入逾200億韓元（逾1億港元）逃稅爭議，經理人公司日前表示將「全力配合後續調查作業」。車銀優今日（26日）於社交平台發長文回應，先向社會大眾致歉，並交代自己當日入伍的決定，強調絕非刻意迴避爭議，亦表示將履行相應的責任，好好反省。詳文如下：
大家好，我是車銀優。
對於近期因我自身行為給各位帶來的擔憂和失望，我深感抱歉。
這件事讓我深刻反思，身為大韓民國公民，我是否在繳稅方面夠嚴謹。
過去幾天，我一直在思考，該如何向那些因我而受到傷害的人們表達我的歉意，即使只是微不足道的一點。
我曾擔心自己詳盡的文字會顯得像是在找藉口，甚至讓大家更加疲憊，但我最終認為，親自處理此事並表達我的歉意是我的責任。
我現在是在完成單位日常工作後寫下這封信的。
雖然我目前正在服役，但這絕非我刻意迴避這場爭議。
去年，由於無法再延後入伍，我在未完成稅務調查程序的情況下入伍了。
然而，這場誤會源自於我自身的不足，對此我深感愧疚。
如果我不是軍人，我一定會親自拜訪每一位受此事件影響的人，低頭致歉。正因如此，我才懷著無比的誠意寫下這封信。
過去11年，我的不足遠大於優勢，但正因為有你們堅定不移的愛與支持，我才得以成為如今這個我並不配得上的「車銀優」。
因此，雖然我可能無法回報所有信任我、支持我的人，以及
還有與我共事過的所有人的感激之情，但我對給大家帶來的痛苦和疲憊深感歉意。
我將認真配合今後所有與稅務相關的程序。
此外，我將虛心接受相關部門的最終決定，
並履行相應的責任。
今後，我將更認真地反省自己，並以更強的責任感生活，
以此回報我所收到的愛。
再次為由此可能造成的任何不便深表歉意。
2026年1月26日
車銀優
