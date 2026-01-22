專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
車銀優驚爆疑借母親空殼公司逃稅 遭稅局追繳逾億港元
【on.cc東網專訊】去年7月入伍當兵的韓國「臉蛋天才」車銀優，被爆涉嫌逃稅逾億港元，據韓媒報道，他於去年春天涉嫌逃稅接受首爾地方國稅廳的深入調查，疑透過母親開設的空殼公司涉嫌逃稅，最終被追繳超過200億韓圜（約1億港元）稅金及罰款，是至今韓國藝人涉逃稅被追繳的最高金額。
據悉車銀優母親成立的B公司，與車銀優的事務所Fantagio簽訂合約，為其演藝事業提供支援，車銀優的活動收益在Fantagio、B公司和車銀優本人之間進行分配。不過，國稅廳調查後，認為B公司是空殼公司，沒有實際業務，卻透過將車銀優部分個人收益轉變為公司收入，以迴避高達45%的個人所得稅，轉而申報較低的企業所得稅，從而降低整體稅務負擔，調查過程中亦發現Fantagio偽造稅務發票，導致公司去年被追繳82億韓圜（約4,355萬港元）稅款。
車銀優的一方否認涉嫌逃稅，表示因Fantagio的CEO多次變動，影響了車銀優演藝事業的穩定性，為了保護他，其母成立公司管理其經理人業務。B公司是一家正式註冊的演藝企劃公司，並非空殼公司。車銀優不服國稅廳的決定提出異議，目前正等待審查結果。
Fantagio其後發聲明，表示公司與藝人及稅務代理人將全力配合，確保此事盡快解決，車銀優將繼續誠實履行作為公民的報稅和法律義務。之後有報道指車銀優為了逃避逃稅爭議而向國稅廳要求在其入伍後才發布消息，Fantagio則表示除了官方聲明外，其他無法確實。
