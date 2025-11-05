車銀優「黑化」模樣太帥了！新專輯《ELSE》11.21登場，入伍前為「車太」準備的驚喜禮物準備公開

「臉蛋天才」車銀優今年入伍後，也不會令「車太」們寂寞。這位貼心男已經為粉絲準備好一連串的作品，包括第二張迷你專輯《ELSE》，會在11月21日正式上線，日前更帶來驚喜試聽版預告，用音樂來陪伴「車太」。

這次《ELSE》的預告影片是簡單的10秒鐘片段，音樂陪伴零碎的車銀優畫面，黑白畫面像「黑化」的模樣，帶著神秘色彩同時也很帥，令人非常期待。這迷你專輯是繼2024年2月的首張迷你專輯《ENTITY》後的作品，相信「車太」都好期待11月21日音樂正式上架。

《ELSE》預告

《ELSE》預告

除了音樂作品，車銀優也有兩部新劇會上架，包括與朴恩斌合作的《The Wonder Fools》以及與姜河那、金英光、韓善伙合作的電影《First Ride/放飛旅行團》。這電影會在11月29日於韓國上映，「車太」準備就緒去看吧！

《The Wonder Fools》預告

