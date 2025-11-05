雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
車銀優「黑化」模樣太帥了！新專輯《ELSE》11.21登場，入伍前為「車太」準備的驚喜禮物準備公開
「臉蛋天才」車銀優今年入伍後，也不會令「車太」們寂寞。這位貼心男已經為粉絲準備好一連串的作品，包括第二張迷你專輯《ELSE》，會在11月21日正式上線，日前更帶來驚喜試聽版預告，用音樂來陪伴「車太」。
這次《ELSE》的預告影片是簡單的10秒鐘片段，音樂陪伴零碎的車銀優畫面，黑白畫面像「黑化」的模樣，帶著神秘色彩同時也很帥，令人非常期待。這迷你專輯是繼2024年2月的首張迷你專輯《ENTITY》後的作品，相信「車太」都好期待11月21日音樂正式上架。
除了音樂作品，車銀優也有兩部新劇會上架，包括與朴恩斌合作的《The Wonder Fools》以及與姜河那、金英光、韓善伙合作的電影《First Ride/放飛旅行團》。這電影會在11月29日於韓國上映，「車太」準備就緒去看吧！
其他人也在看
呂珍九12月入伍！入選美軍KATUSA精英部隊
[NOWnews今日新聞]28歲的演員呂珍九今（3）日透過經紀公司宣布即將入伍的消息，透露他將於12月15日起進入美國陸軍附編韓軍「KATUSA」服役1年6個月，預計將於2027年6月前退伍，屆時將會...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
無印良品優惠｜MUJI week回歸！會員專享全店額外九折 $15起入手通心薯條/奇亞籽蒟蒻啫喱/各式咖喱/精選即沖湯
一年一度的「無印良品週間 MUJI week」絕對是最值得期待的購物時光！今年的無印良品週間涵蓋全線港澳實體店舖，連香港官方網上商店也同步舉行，包括最新秋冬商品、收納用品、家居用品及食品等。另外只要下載MUJI app並成為會員，就能在購物或用餐時享受額外九折優惠，連原本已折扣的商品也適用！Yahoo Food ・ 8 小時前
乒乓球｜東京奧運女團銅牌功臣蘇慧音宣布退役 結束12年職業生涯
香港女子乒乓球代表蘇慧音（Minnie Soo）通過 IG 宣布正式退役，結束其長達 12 年的職業運動員生涯。27 歲的蘇慧音在貼文中寫道，自己流下「無遺憾的淚水」，但更多的是「無限感恩」，她感謝一路以來支持她的教練、隊友、家人，以及體院裡陪她成長的每一位夥伴。她同時坦言，對於未來的新階段既感到迷茫，也充滿期待。Yahoo 體育 ・ 1 天前
MAMA 2025｜宣布星級頒獎嘉賓陣容 高允貞、朴炯植、李到晛齊齊現身
2025 MAMA AWARDS 宣布星級頒獎嘉賓陣容，雲集演員、音樂人、綜藝節目表演者及新晉藝人。他們屆時將匯聚一堂，登上於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行的全球第一 K-POP 頒獎典禮舞台，表彰 2025 年的音樂成就。2025 MAMA AWARDS 在原有陣容強勁的表演嘉賓和主持人上，帶來更震撼的電影、電視、音樂和娛樂界傑出人物。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
真人版長髮公主傳由Lisa擔任？《魔髮奇緣》「樂佩」角色人選傳聞多，網民敲碗最想「她」成為迪士尼公主
BLACKPINK成員Lisa 近日被傳將出演迪士尼真人版《魔髮奇緣》樂佩公主，這位集甜美氣質與舞台魅力於一身的超人氣偶像，讓粉絲們視她為現實版的公主。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
雙11優惠2025｜深圳鹽田凱悅酒店人均$566.5起！除夕不加價，浪漫倒數迎接2026
北上深圳想有滿滿的度假感，推介位於鹽田區的深圳鹽田凱悅酒店，坐擁深圳東部壯麗的山海美景，無論落日晚霞、海景或夜景都相當醉人。Klook正推出雙11即減$200優惠，人均每晚只需$566.5起，包括雙人早餐及晚餐，除夕不加價，尤其適合想遠離喧囂迎接2026的各位入住！Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
雙11優惠2025｜鴻福堂優惠券突發加$10多一張再送燒賣券！最平$8.7入手燒賣/涼茶/自家湯/龜苓膏
香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物。11月5日中午十一點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券加$10多一張再送燒賣券，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.7即可入手，非常划算。而自家湯電子禮券、自家涼茶電子兌換券、正品藥製龜苓膏電子禮券也有同樣優惠。禮券的使用期去到2026年2月28日，趁平買定幾套慢慢食都得！Yahoo Food ・ 4 小時前
宣布離開前經紀人！D.O.都敬秀結束2年合作
[NOWnews今日新聞]32歲韓國男團EXO成員都敬秀（D.O.）在2023年11月離開SM娛樂後，與曾擔任SM娛樂經紀人的南景秀(남경수)成立的CompanySoosoo簽約，積極發展個人活動，由...今日新聞 娛樂 ・ 17 小時前
旺角男渠工昏迷不治 工業傷亡權益會疑吸入沼氣跌入沙井(更新)
旺角發生懷疑工業意外。今日（4日）下午2時18分，一名男子在旺角砵蘭街147至149號後巷暈倒，陷入昏迷。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實男子當場死亡。據了解，男子被發現時，身體倒臥在坑渠旁邊，頭部陷於坑渠內，懷疑他當時正進行通渠工程，其間疑吸入不明氣體暈倒。警方正在調查事件，暫列「屍體發現」處理。am730 ・ 22 小時前
宋雨琦「Tiffany公主」晚宴造型美到窒息！Tiffancy&Co.珠寶加身，高貴優雅靚到發光
又多一位「Tiffany公主」亮相！繼BLACKPINK Rosé，i-dle成員宋雨琦也來加持高級珠寶Tiffany&Co.。日前她出席活動時，佩戴了Tiffany高級珠寶系列的作品，包括Jean Schlumberger設計的蝴蝶造型頸鏈與鑲嵌藍色寶石的戒指，手上搭配了經典的「Bird on a Rock」腕錶，整套珠寶搭配得恰到好處，既不會過於浮誇，又能突顯她的個人魅力。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：Yahoo Food ・ 1 天前
黎姿驚喜現身TVB與張柏芝激罕同框 網民大讚女神光環絲毫不減
黎姿（現名馬黎珈而）係許多人心中嘅經典女神，曾以清新脫俗嘅形象和精湛演技，詮釋無數膾炙人口嘅角色，包括《倚天屠龍記》趙敏、《古惑仔》細細粒，更憑《金枝慾孽》侯佳玉瑩勇奪視后。然而，黎姿弟弟黎嬰2007年不幸遇上嚴重車禍致頭部重創及半身癱瘓，為照顧弟弟，黎姿於翌年宣布退出娛樂圈，2009年與富商馬廷強結婚，遠離鎂光燈嘅追逐，將更多時間放於家庭和轉型至商人，專注打理所引入嘅護膚品牌及Facial療程中心。日前，黎姿意外現身TVB電視城，到底所為何事？Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
稀土對美國幾重要？稀土美股買得過嗎？
William Blair分析師Neal Dingmann稱短期內美企難與中國成本競爭，更可行的是美企與東南亞盟友合作生產，時間表或可縮短至約1至2年。他點名關注的股份包括⋯⋯Yahoo財經 ・ 2 小時前
美國民主黨人馬姆達尼當選紐約市長 世界金融中心迎來社會主義者掌舵
佐蘭·馬姆達尼贏得歷史性勝利當選紐約市第111任市長，這座全球金融中心城市將由這位公開的民主社會主義者執掌。Bloomberg ・ 3 小時前
劉家良骨灰被盜｜O 記查名人骨灰盜竊案 寶福山：事件複雜正配合警方調查｜Yahoo
翁靜晶拍片指亡夫劉家良的骨灰早前被盜，形容事件令人髮指。沙田寶福山回覆《Yahoo 新聞》指，得悉事件時已即時報警，現正配合警方調查，形容屬個別事件，並加強保安避免同類事件發生。據《Yahoo 新聞》了解，名人骨灰被盜案由警方有組織罪案及三合會調查科（O記）調查中，目前已有一人被捕，有關案件已於法庭提堂。Yahoo新聞 ・ 1 天前
木村未來女婿？大女心美爆地下情戀排球員兩年
【on.cc東網專訊】日劇天王木村拓哉與歌手老婆工藤靜香的24歲長笛演奏家大女心美(Cocomi)，入行以來首爆緋聞！出名是動漫《排球少年》粉絲的她，私下亦撻著排球員，被爆與29歲日本排球國家隊運動員小川智大發展地下情長達兩年，上月中便被斷正在大阪拍拖密會！東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
胡‧說樓市｜十大屋苑驚現蝕讓48%成交！新買家接貨即賺27%？
香港樓市跟隨美國進入減息周期，加上高才通計劃刺激租金飆升至歷史高位，令市場開始反思：樓價自高位回落三成後，是否真的已經「見底」？ 對於習慣將資金放在零風險定存的投資者而言，眼見資金逐步轉移至黃金、股票等市場，此時「買磚頭」博升值又是否可行？ 市場上不乏矚目的蝕讓個案。以港島杏花邨一個659平方呎的單位為例，原業主在2018年以1,350萬元買入，今年卻以700萬元轉手，帳面大幅貶值48%，幾乎等於半價易手 。這宗成交的呎價僅10,622元，亦是今年以來十大藍籌屋苑中，跌幅最深的一宗 。單看這類資訊，確實會覺得市況非常慘烈。 不過，故事往往有另一面。當日以700萬元「執平貨」的新買家，若以銀行最新估價892萬元計算，即使未回到原業主的高峰價，亦已享受資產升值，帳面獲利192萬元，升幅高達27% 。若將單位出租，按呎租39元計，租值達25,800元，回報更可高見4.4厘，跑贏大市水平。 這並非單一例子。《胡‧說樓市》編輯部歸納土地註冊處資料，截至今年10月20日，十大屋苑共錄得2,244宗成交 。我們抽出當中賣出價跌幅最高的成交（原業主蝕幅介乎28%至48%） ，發現全數十宗「慘案」中，有九宗的新買家在接貨後，其銀行的最新估值都已高於他們的買入價，意味大部分帳面已經在賺錢。 例如成交最活躍的嘉湖山莊，有單位原業主蝕36%（350萬元賣出） ，新買家接手後銀行估價達428萬元，即時升值22% 。又如沙田第一城有單位原業主勁蝕35%（380萬元賣出） ，今日銀行估價418萬元，新買家若即時轉手，帳面可賺38萬元 。其餘美孚新邨、康怡花園及太古城等跌幅最深的單位，新買家帳面亦已有9%至12%的升幅。 然而，是否「跌得深，就一定回彈得特別誇張」？凡事總有例外。我們在觀塘麗港城發現一宗個案，原業主蝕讓30%，新買家以560萬元買入 ，但新近銀行估價僅552萬元，帳面仍貶值1%。 正如我們之前提過，自政府全面撤辣後，買樓已再沒有額外印花稅的禁售期 。數據似乎顯示，能夠賺到樓市「醒目錢」的人，往往是能成功掌握低水位入貨，同時又懂得「止賺」的投資者，心態上的「快、狠、準」才是致勝關鍵。Yahoo財經 ・ 1 天前
湯水食譜｜雞蛋豆腐羹
雞蛋豆腐羹，滑順的口感還有肉香、豆腐香，算是家常料理的經典，沒有厚重的調味，從小到大都會喜歡，而且做法簡單，應該是家庭必備的料理之一。 - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8gCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
鄧成波遺產被申請破產聆訊無人出席 官下令撤銷呈請
一間物業信貸公司早前入稟高等法院，就已故「舖王」鄧成波的遺產提出破產呈請，案件今日(4日)在高等法院聆訊，雙方均沒有到庭應訊，聆案官下令撤銷破產呈請。 呈請方為靄華物業信貸有限公司；答辯方為已故鄧成波，由其兩名兒子、擔任遺產管理人的鄧耀文和鄧耀昇作代表。法庭早前押後案件至今天再訊，待各方商討和解事宜，最終雙方今日都沒有到庭，破產呈請被撤銷。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
陳奕迅一改捲髮造型睇網球公開賽 短髮造型惹網民討論：還我攣毛陳奕迅
歌手陳奕迅（Eason）近日到維多利亞公園觀看香港網球公開賽，剪了新髮型的他被網民野生捕獲，新造型亦成為了大眾焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前