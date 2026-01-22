車銀優涉嫌逃稅200億韓元？「完美人設」被逃稅事件影響，經理人公司已提出上訴

車銀優去年 7 月入伍當兵，一眾車太太正經歷漫長的「軍白期」，突然爆出車銀優透過母親名義開設空殼公司，涉嫌逃稅並被稅局追繳超過 200 億韓圜（約 1 億港元）的稅金及罰金，更為「至今最高」的韓國藝人逃稅追繳金額！

(Getty Images)

據韓國傳媒報導指車銀優透過媽媽所成立的公司，與車銀優所屬的事務所 Fantagio 簽訂合約，共同管理車銀優的演藝事業。車銀優活動所得收益由本人、Fantagio 與媽媽的公司三方分配，國稅廳認為，公司是空殼公司，以較低的企業所得稅率計算，避開個人 45％ 的稅率，公司被追繳 82 億韓圜（約 4,355 萬港元），連同罰金高達 200 億韓圜（約 1 億港元）！

車銀優表明，「自己忠實履行公民報稅和法律義務」，並直接否認涉嫌逃稅，表示母親的公司直接協助管理經理人事務，而且公司亦經正式註冊以證合法，因而提出異議，審查結果尚未公佈。

往年不少韓星亦有爆出逃稅風波，包括李敏鎬、柳演錫、李秉憲、權相佑、金泰希等，大多涉及會計疏失或個人公司進行財務操作的爭議，大多經國稅廳「重新審核稅項」後再繳納即可解決危機，相信各位車太太也很擔心車銀優，一起來靜待調查結果吧！

