車銀優高允貞「臉蛋天才」同框畫面太養眼！MFG廣告再遇，秋季學院及牛仔穿搭服裝要入貨了
車銀優與高允貞再度合體拍攝 MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 最新廣告，兩位「臉蛋天才」同框畫面簡直不要太美好！這次他們演繹多套好看又實穿的秋季造型，看完真的忍不住想把同款通通加入購物車！
高允貞同款造型：率性牛仔風
高允貞以牛仔外套搭配經典logoT恤，下身選擇漸變色牛仔褲，整體造型休閒中帶有層次感。牛仔外套剪裁俐落，漸變褲型有效修飾腿型，簡單搭配就顯得時尚又有型，完美示範適合秋季的清爽風格。
登場單品：
W DENIM TRUCKER JACKET
CLASSIC LOGO LONG SLEEVE
W GRADATION DENIM PANTS
高允貞同款造型：氣質丹寧混搭風
另一套她穿上丹寧短版外套，內搭高領拉鏈開襟 cardigan，再配以寬鬆牛仔長褲。這組搭配保暖又有型，高領設計更顯臉小，整體帥氣又知性，是適合微涼天氣的日常出門穿搭。
登場單品：
DENIM BLOUSON JACKET
W TWO WAY HIGH NECK ZIPUP CARDIGAN
W SEMI-WIDE DENIM PANTS
車銀優同款造型：型格皮革學院風
車銀優身上的仿皮填充外套，內搭半高領拉鏈針織上衣，下身配直筒牛仔褲。皮外套帶點帥氣感，針織內搭則柔和了整體線條，輕鬆混搭出校園男神的秋冬氛圍！
登場單品：
FAUX LEATHER PADDED JACKET
HALF NECK ZIPUP KNIT
M HIGH STRAIGHT DENIM PANTS
車銀優同款造型：經典校園運動風
棒球外套加上條紋Polo針織衫和做舊工裝褲，車銀優輕鬆穿出校園裡最吸引目光的運動風格。外套上的標誌細節令整體造型更顯精緻，彷彿直接從韓劇走出來的高顏值學長！
登場單品：
LOGO POINT WOOL VARSITY JACKET
REGULAR LOGO STRIPE POLO KNIT
M WASHED CARGO PANTS
