車cam直擊｜保時捷疑不滿的士跟貼 五度急剎車 下山疑逆線爬頭兼衝紅燈｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】社交平台近日流傳一條車 cam 影片，涉及保時捷跑車和的士紛爭。周日（25 日）晚上，一架的士在淺水灣道往灣仔方向行駛，期間的士逐漸靠近前方的保時捷，保時捷司機懷疑不滿的士跟貼，不下一次在路中心急剎，甚至曾經將車剎停靜止長達廿秒。的士及後把握機會爬頭，落山途中遇上紅燈並按規停車，不料疑似同一架保時捷從後趕上，橫越雙白線兼且衝紅燈反超前。的士司機在片中表示，必定會就事件報案，又指涉事保時捷未在晚間亮車頭燈。

就有關片段，《Yahoo 新聞》已經向警方查詢，正待回覆。

淺水灣道沿灣仔方向行駛

片段長 6 分鐘，拍攝了的士當晚沿淺水灣道上山向灣仔方向行駛。當的士駛到淺水灣道 41 號時，的士前方就遇上一輛保時捷跑車。涉事保時捷懷疑不滿的士跟貼，突然在巴士站位置急剎車，之後很快再向前行駛，的士司機當時對保時捷司機感不滿，並道「你個仆街」。涉事沿路大部份位置都劃上雙白線，前方保時捷之後以慢速行駛，的士只能在後方尾隨，其後保時捷再分別在淺水灣道 19 至 27 號路口位置，以及燈柱編號 49674 位置，在前方無車情況下第二和第三度急剎。

廣告 廣告

保時捷突然在前方無車情況下，於劃上雙白線的路中心急剎靜止車輛，時間長達 20 秒。

的士下山反超前 紅燈等候時目擊越線衝燈一刻

未幾，保時捷突然在燈柱編號 16930 位置，在前方無車情況下將車剎停靜止，過程長達廿秒，期間的士多次響咹都未獲理會，的士司機之後就表示「我一定 1823 你。又唔著車頭燈！」之後，保時捷駛到深水灣道與淺水灣道交界時再次急剎，的士一度伺機爬頭不成功，最終在黃泥涌峽道往灣仔方向油站成功爬頭，超越保時捷。及後，的士就沿黃泥涌峽道並經天橋駛入司徒拔道下山。的士其後駛到司徒拔道與東山臺交界燈位時遇上紅燈，司機按照燈號停車等候，突然後方傳出車聲，疑似是剛才跟的士有「牙齒印」的保時捷從後追上，橫越雙白線反超前，而當時燈號尚未轉綠，影片到此結束。

的士一度打算在淺水灣道和深水灣道交界轉彎位置爬頭但不成功，保時捷（截圖左方）保住「頭位」。

的士最終在黃泥涌峽道往灣仔方向油站附近成功爬頭，前方車輛換上另一部的士。