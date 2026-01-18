車Cam直擊｜上水單車婦遭客貨車撞斃 司機涉危駕被捕

捱撞女子事發倒地，有途人上前協助。(FB群組「車cam L(香港群組)」圖片)

上水發生致命交通意外。上午8時37分，一輛黑色客貨車沿馬適路往粉嶺方向行駛，當駛至近天平路交界時，據報撞倒一名騎單車的55歲曹姓女子。曹婦頭部嚴重受傷，昏迷被送往北區醫院治理，延至上午9時17分被證實死亡。

客貨車的53歲馬姓司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查，新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

▼車Cam片段拍到事發一刻▼

