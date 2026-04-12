一名中年婦人無視危險，逕自在地面橫越龍翔道3條行車線。(Threads用戶stevenchanhk影片截圖)

黃大仙龍翔道上演驚險一幕。有車Cam片段顯示，一名中年婦人日間時分竟打算無視路面車輛，逕自施施然橫越東行的3條行車線，並懷疑準備跨過路中石壆繼續在地面橫越西行方向3條行車線。

片主籲勿危害其他道路使用者

事發周六下午5時許，一名駕駛者沿龍翔道東行行駛，在駛至近摩士公園泳池對開時，發現中線有一條車龍，正當他繼續行車時，左方突然有一名持手袋的中年婦人衝出，對方看見車輛時突然在路中心停步，幸該名駕駛者及時收掣，未釀成意外。未料，婦人之後仍繼續向前行，片段至此結束，懷疑她準備跨過路中石壆，繼續在地面橫越西行方向3條行車線。

廣告 廣告

該名駕駛者隨後將車Cam片公開，呼籲婦人善用附近的行人過路設施過馬路，不要危害其他道路使用者，又指當時發現中線擠塞，所以即使在快線也有收慢車速。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024483/車cam直擊-中年婦勇闖龍翔道地面橫越險象環生-司機及時煞車免肇禍-有片-?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral