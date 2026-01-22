專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
車Cam直擊｜元朗公路輕型貨車撞私家車翻側 23歲司機一度被困
元朗公路發生交通意外。
今日（22日）早上8時13分，一輛輕型貨車沿元朗公路、往上水方向行駛，駛至近唐人新村對開時，與一輛私家車相撞。輕型貨車向右翻側橫亙在路中，司機一度被困，自行報警求助指因前方私家車停下，自己煞車時失控翻側。警方和救援人員接報後趕至現場，協助23歲的輕型貨車司機離開車廂。他頭暈不適，由救護車送往博愛醫院治理。
受事故影響期間，往上水方向部分行車線封閉，交通受阻。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1005555/車cam直擊-元朗公路輕型貨車撞私家車翻側-23歲司機一度被困?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
