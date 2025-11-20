車Cam直擊：元朗貨車轉彎男乘客跌出 飛墮行車線幸無大礙

【on.cc東網專訊】元朗發生乘客跌出車外意外。社交平台流傳一段「車Cam」片段，顯示昨晨（19日）10時55分，一輛貨車由元朗大旗嶺路右轉往十八鄉路行駛，當貨車轉彎時，左邊俗稱「人籠」的車斗門突然打開，一名身穿紫色上衣及短褲的男乘客、連同一個工具箱跌出車外，男乘客頓變「滾地葫蘆」，幸他自行爬起身，並無大礙，事後穿回飛脫的拖鞋。貨車司機發現男乘客跌出車外後停車，落車查看男乘客的傷勢。兩人其後檢回路上的雜物，片段就此結束。

有網民稱：「唔係第一次人籠跌人出車」、「好彩揸得慢」。有網民笑言：「轉彎有落」，又形容片中男乘客「完美著地」。

