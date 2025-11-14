黑色星期五優惠大合集！
車Cam直擊｜光頭男子車內狂毆女伴至昏厥 網民譁然「謀殺咁嘅款」
一名光頭男子疑將女伴打至暈倒。
今日（14日）早上網上流出一段長約2分43秒車Cam影片，根據片段顯示日期為昨日（13日）晚上10時，從影片中可見，一輛私家車停泊在路旁，一對男女疑在車廂前座發生激烈爭執，坐在男司機位的光頭男子狂毆隔鄰白衣女伴，有時打向頭部和面部，更將她頭部撼向軚盤，女方起初掙扎及反抗，光頭男子一度落車關門，但看見女方掙扎，約4秒後再度開門狂毆白衣女子，拳打腳踢，狂鎚她背部，又起腳踢她頭部，白衣女子看似已毫無反抗能力，懷疑暈倒，半邊身垂在身外，毫無反應，光頭漢此時揪着她衣服欲將她推回車廂內，此時片主亦駕車駛離現場，但他強調有折返報警，直到警察到場。
網民看過影片後譁然，紛紛留言指責光頭男子暴力行為「嘩，謀殺咁既款」、「光頭佬甘（咁）Ｘ狼死」、「好大仇口咁」，亦有人問片主為何完全不協助「點解唔上前幫拖？個女人咁樣比人打到咁！？」、「做咩走呀？睇埋落去睇吓要唔要幫手。如果死咗，可能埋屍」、「片主睇住都唔理？」
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/車cam直擊-光頭男子車內狂毆女伴至昏厥-網民譁然-謀殺咁嘅款-/618418?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
