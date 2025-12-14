該名男警一腳「截停」車輪。(網上影片截圖)

馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。

其後一名男警迅速從警車跳下，快速跑步車輪，果斷「起飛腳」踢跌滾動中的車輪，令它不致於撞向行駛中的車輛。該名警員鎮定自若，其後繼續指揮交通。

該名警員的行為引來不少網民大讚。有網民就直指：「阿sir救咗cam主」；亦有網民大讚阿sir集「命感、體力、反應、腳力於一身」；亦有網民表示，這樣的車輪十分重，不論是撞到私家車或電單車，後果都不堪設想。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/車cam直擊-吐露港公路巨型車輪飛脫-警員果斷跳車-飛腳-截停-有片-/627969?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral