車Cam直擊｜城巴汀九橋疑行錯路急速扭軚越兩線 車長駕駛職務已暫停 (有圖)

一輛城巴967線巴士疑在汀九橋行錯路，車長急速扭軚橫越兩線返回原路。(網上片段截圖)

城巴一輛由金鐘開往天水圍的967線巴士，上周五傍晚沿汀九橋行駛期間懷疑行錯路，車長在通往屯門公路的分岔路口前突然向右扭軚，從最左行車線連切兩線包括影線返回原路，前往大欖隧道。城巴表示，已暫停涉事車長駕駛職務，並按既定程序展開內部調查。

▼城巴疑行錯路急速扭軚返回原路▼

行錯路需經深井及青馬行政大樓掉頭

網上流傳一段車Cam片段，片中事發時間為上周五晚上7時許。長約20秒的片段可見，一輛967線巴士沿汀九橋北行慢線均速行駛，在駛至接近分岔路出口時車長懷疑驚覺行錯路，先急速煞車，然後打指揮燈再急速向右扭軚，橫越支路出口二線及中間的影線，返回前往大欖隧道的原路，左邊車身險撞路中石壆和風琴式防撞欄。

根據Google地圖建議路線，如車輛要從事發位置返回正確路線，需要駛至深井調頭返回汀九橋南行，再取道青馬管制區行政大樓一帶掉頭，以私家車計算行程預計需時9分鐘。城巴回覆《am730》查詢指，正主動調查有關事件，涉及一輛開往天水圍(天恩邨)方向的967號線巴士，現已暫停該名車長駕駛職務，並按既定程序展開內部調查。

