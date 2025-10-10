車Cam直擊｜大埔公路的士險遭客貨車迎頭猛撼 司機：爭啲喺大埔道收皮

大埔公路日前險發生交通意外。（fb「車cam L（香港群組）」截圖）

大埔公路日前險發生交通意外。

根據網上流傳影片顯示，發生時間為周三（8日）晚上6時41分，一輛的士沿大埔公路沙田段、往九龍方向行駛，駛至九龍水塘對開一個彎位時，一輛對線迎頭的客貨車轉彎時越過對面線，險迎頭與的士相撞，的士司機立即響按警示，並扭軚收慢。數秒後他回過神來，不禁驚呼：「嘩！癡線，飛咗過嚟對面線。」

事發後，的士司機上載車cam影片並發文大呻：「爭啲係（喺）大埔道收皮。」，又在帖文中提到，由於其車cam解像度差，影不到車牌，未能舉報客貨車。他又提到客人認為全是客貨車司機失誤「做咩要避唔比佢撞」，司機則指：「我答唔想賺埋啲咁既（嘅）錢，咁樣迎頭撞可以直接GG（完蛋）」。

網民看過影片後紛紛留言直斥客貨車，「van仔痴X線，希望跟佢後面嗰架影到成個過程」、「嗰個位又唔係急彎，揸到過咗對面線手車都真係幾屎下，如果有急彎嘅話我諗佢沖（衝）咗落山喇」；亦有網民表示支持的士司機做法「直撞分分鐘無命，梗係避得就避」、「呢啲唔做唔得啦！ 好彩避到無事！download （下載）落黎應該睇到車牌！」

