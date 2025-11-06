車Cam直擊：大潭道吉普車掉頭出事 遭貨車攔腰猛撞無人傷

雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
其他人也在看
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水
一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資Fortune Insight ・ 3 小時前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 22 小時前
李明慧再爆有人因下屬未有先打招呼下令炒人 周刊指陳慧琳姑奶捲入罵戰
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 1 天前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 1 天前
馬鞍山錦英苑3房218萬沽 業主兩原因平賣！呎價3字頭創新低！
馬鞍山居屋錦英苑近日錄得低市價成交，一伙3房戶以218萬元沽出，呎價僅約3,380元，創屋苑逾15年低。28Hse.com ・ 5 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議 美國名人宣傳無披露紛被起訴
JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。Yahoo財經 ・ 3 小時前
法國虎鯨母子被遺棄髒水池 聞無人機聲音竟開始表演 畫面令人心碎
【動物專訊】人類為牟利等自私理由困養海洋生物，對生命的踐踏和傷害無法估計，法國水族館Marineland Antibes因為禁止虎鯨表演法律而結業近一年，竟遺棄虎鯨母子Wikie和Keijo，任由他們在布滿青苔與淤泥的腐臭水池中。美國攝影師Seph Lawless早前拍攝兩母子的情況，指他們最初好像死掉一般，但聽到無人機的聲音後，竟然抬起頭和開始轉動跳躍等表演動作，Seph形容畫面令人心碎，兩母子用他們唯一學過的語言「表演」，但這次沒有觀眾，只有他們對自由的渴望。 法國早前通過禁止虎鯨表演的法律，位於法國南部的Marineland Antibes即在今年1月關閉，但卻遺下兩隻虎鯨和12隻瓶鼻海豚，幸好有好心人士仍有餵食他們，讓他們不至於餓死，但水質環境因為沒有人清潔而越來越惡劣，威脅到他們的生存。 Seph Lawless日前在其IG上載影片，影片由他的無人機在10月26日拍攝，指最初兩隻虎鯨看來像已死亡，但沒想到幾秒後，兩母子開始抬頭望著無人機，就像「希望」回來探望他們一般，然後他們竟開始表演，翻動和跳躍，就像他們用自己唯一學懂的語言，但這次沒有觀眾，只有他們對自由的渴望。 據外國傳香港動物報 ・ 21 小時前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味
好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的
已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮擁有甜美外貌和Fit爆身材，獲封為「最美千金」，不時於社交平台大晒美照，亦係各大時裝品牌寵兒，被唔少網民大讚時尚觸覺超好。不過，有網民近日於上海逛街時野生捕獲何超蓮，意外令何超蓮當日造備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍
大埔康樂園一幢曾發生「三屍劫殺案」的洋房，今日透過忠誠拍賣行登場，開價1,180萬元。雖較銀行最新估價約2,100萬元折讓約43.8%，惟場內無買家舉手，拍官未及落第一口叫價（每口10萬元）已告收回，最終流拍。該場拍賣共推15項物業，僅約13人到場，全部流拍收場，反映樓市交投氣氛疲弱，買家對後市信心未見改善。 閱讀更多： 連鎖菜檔「家農」創辦人｜「菜檔小天后」疫情期間逾半億掃地舖 淪為銀主盤「腰斬價」大劈51%拍賣 洗米華16項澳門物業被法院拍賣 底價1.17億｜與Mandy Lieu半山愛巢銀主賣唔出 12.8萬租予內地專才 事故洋房連花園 實用1,596平方呎是次矚目拍賣品為康樂園洋房連花園，實用面積1,596平方呎。按放盤相片所見，屋內裝修新淨。拍賣開價定於1,180萬元，較銀行估值2,100萬元低約920萬元，折讓約43.8%；惟全程無人出價，最終直接流拍。 曾涉1982年三屍劫殺案資料顯示，該屋在1982年曾發生轟動全港的三屍劫殺案。當年一名32歲泥水工為屋苑別墅裝修期間潛入上址行劫，被屋主撞破後，先後殺害屋內三人，包括33歲女戶主、8歲女兒及4歲兒子，並將屍體藏於儲物房及浴28Hse.com ・ 23 小時前
四叔侄孫蝕賣十個跑馬地車位 養和醫院院長胞姐、副院長接貨
跑馬地車位市場現蝕讓個案，山村道31號山景閣合共10個車位，上月以1,260萬元易手。原業主為恒地（0012）創辦人李兆基胞兄李兆麟之孫、資深投資者兆安李太李佘少鴻的孫兒李恆輝，即李兆基侄孫。他於2023年中以1,500萬元購入該批車位，持貨約兩年多，帳面蝕約240萬元，跌幅約16%。閱讀更多：盧寵茂夫婦凱旋門4房每月15萬租出 享約2.6厘回報｜妻今年中7,800萬入手薄扶林碧麗軒洋房李根興銅鑼灣地舖大劈2700萬求售 隔離舖業主同月沽貨大賺6球半｜高峰期錶舖月租55萬 變兩餸飯月租10.2萬買家以嘉升發展有限公司（CASSON DEVELOPMENT LIMITED）名義承接。公司董事名單包括養和醫院院長李維達的胞姐郭李宛群、其長女李雅婷，以及養和醫院副院長曹延洲。當中李維達、郭李宛群和曹延洲均為養和醫院董事會成員。值得注意的是，山景閣與位於山村道2號的養和醫院相距僅約4分鐘步程。今次買方背景與養和管理層家族相關，日後若將車位留作養和醫院相關人士使用，亦屬合理推測。 延伸閱讀: 碧麗軒 凱旋門 山景閣 洋房 山景閣 洋房 薄扶林 銅鑼灣 跑馬地 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 2828Hse.com ・ 1 小時前
歐聯變英超樂園？ BBC：英格蘭主宰歐洲足球
Opta數據模型預測歐聯晉級機會，6支英超球隊之中，熱刺晉級機率最低，但亦有72%。點解英超咁勁，BBC有分析原因。Yahoo 體育 ・ 5 小時前
C朗：曼聯不會有奇蹟
【Now Sports】基斯坦奴朗拿度最近接受名嘴皮雅斯摩根的訪問中，除了提及自己可能離退役不遠，也說到了舊東家曼聯。曼聯近績有起色，4場不敗，在聯賽榜重返前10，但曾兩度效力該隊的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在訪問中似乎唱反調：「他（領隊阿摩廉）已經盡力了，你還要甚麼？奇蹟嗎？奇蹟是不可能的。」C朗不是要批評自己的葡萄牙同胞兼前國家隊隊友，而是認為內部根深蒂固的問題，很難讓紅魔帶來本質的改變：「曼聯依然在我心中，但我們都必須誠實地撫心自問，他們現在走錯了路。他們擁有優秀的球員，但其中一些人，似乎並不真正理解曼聯的意義......你必須依靠有智慧和遠見的人，才能像曼聯多年前那樣，為未來奠定基礎。」「看看堅尼、加利尼維利、碧咸和畢特，他們是如何從年輕球員變成偉大球員的，」他續謂：「但現在的曼聯缺乏一個完整的體系，我希望這種情況在未來能有所改變，因為這間球會本身的潛力是巨大的。」now.com 體育 ・ 1 天前
「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展，加入TVB以來工作量不算多，而她日前出席活動時，突然宣布與TVB五年合約已完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
公院遺體存放收費︱殯儀業商會：死亡證及火化安排需數周 不應因部門效率問題而徵費｜Yahoo
醫院管理局 10 月 31 日在政府憲報公布，將公立醫院遺體存放服務實施收費，在首 3 日免費後，第 4 天起每日收取 100 元，第 18 日起增至每日 200 元，第 34 日後再提高至每日 550 元，近日引起社會議論。殯儀業商會理事長鄭志傑今早（6 日）在電台節目表示，他事前未有獲諮詢，昨日才知道新收費安排，但他指遺體火化前需要先處理領取醫學證明書、死亡證等流程，需時兩、三星期是相當合理，市民因應部門的效率問題而被徵費並不理想。有殯儀業人士就建議，局方應更改為首 3 星期毋須徵費。Yahoo新聞 ・ 5 小時前