車Cam直擊：屯門公路私家車失控 橫越3行車線撞吊臂車

2025年12月8日週一 下午8:17

【on.cc東網專訊】屯門公路發生交通意外。今日(9日)早上7時53分，一輛私家車沿路快線往屯門方向行駛，至小欖對開一個彎位時，突然失控左搖右擺，先撞向路中石壆後反彈路中橫越3行車線撞向慢線一輛吊臂車冒出大量白煙後始停下。

意外致大量汽車零件散落路上，地面留有吊臂車長長煞車胎痕，幸事件中無人受傷，涉事司機在場助查肇事原因。

