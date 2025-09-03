車Cam直擊，山道天橋2男踩滑板狂飆掟彎，網民：真係唔怕死。(FB/車cam L（香港群組）)

昨日(3日)晚網上流傳一段「車cam」影片顯示，顯示兩名男子踩着滑板，沿港島西區山道天橋高速衝落斜路，期間一度險象環生。事件引起網民熱議，不少人批評行為危險，更有人聲稱已報警。

影片由一間滑板用品店於社交平台上載，長約20秒，顯示兩名身穿黑白衣服的男子，戴有頭盔等裝備，在山道天橋狂飆落斜，拍攝片段的車輛尾隨。兩名滑板男雙手張開保持平衡，風馳電掣，掟彎時蹲下降低重心，至近德輔道西一帶，拍攝車輛減慢車速，避免撞向他們。影片在此結束。

網民：唔好飛落橋底呀

影片曝光後引發大批網民議論，但普遍反應兩極，有人大讚「好型」，亦有人批評「真係黐線！報警無用，報東張」，但有網民指出做法非常危險「真係唔怕死」、「俾粒石仔佢就撻到X咁」、「咁後生想做孝子孝女？」、「……唔好飛落橋底呀」。

警告：影片含有危險行為，切勿模仿

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/車cam直擊-山道天橋2男踩滑板狂飆掟彎-網民-真係唔怕死/595751?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral