一輛掛住中港兩地牌的白色私家車於佐敦廟街泊車，見有3名成年人及一名男孩下車後，一名黑衫男子打開車尾箱，驚現有3名女童「屈蛇」於儲物位置。(影片截圖)

社交平台近日流傳一段車Cam片，地點相信是位於佐敦廟街，車Cam紀錄片中可見於10月26日下午4時43分，一輛掛住中港兩地牌的白色私家車於一間越南餐廳門外泊車，見有3名成年人及一名男孩下車後，一名黑衫男子打開車尾箱，驚現有3名女童「屈蛇」於儲物位置。



網民斥危險 嘲諷「歡樂滿東華」

片段引起熱議，不少網民斥責危險，「偷運人蛇？」、「5人變8人車」、「我覺得告發呢位車主，等佢扣分罰款被釘牌，其實係救咗班細路」、「黐X線㗎擺啲細路喺車尾」、「俾人追尾啲小朋友咪..」、「咁都得真係好離譜, 一啲交通安全意識都冇」、「依家通街鏡頭、車cam都仲夠膽玩呢啲」、「交通部做嘢，幾條罪」，亦有網民嘲諷「仔就有位坐，囡當行李擺」、「歡樂滿東華」、「呢個表演，各位總理會捐幾多錢呢」、「唔知以為去咗印度」。

根據定額罰款（刑事訴訟）條例，任何司機載客超過車輛牌照上規定的數目，即屬違法，除非領有超載許可證，超額載客可被定額罰款港幣450元。另外，超載亦有可能違反第三者保險條款。另法庭曾在不少案件中，判定駕駛超載的車輛屬於危險駕駛。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/車cam直擊-廟街中港牌私家車疑超載-車尾箱-屈蛇-藏3女童-/614488?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral