車Cam直擊｜拖車東廊遇毒品快餐車拒接遭擸棍恐嚇 反黑拘21歲男(有片)

一名拖車司機早前上載車Cam片段到社交平台，指凌晨接到訂單，要求到東區走廊拖車，帖文稱「半夜一點幾收到張order，去到發現係快餐車(毒品車)，唔幫佢做，佢竟然老(惱)羞成怒，想打我。」片段見到拖車開動，私家車司機從車尾箱擸出一枝棍追拖車，惟未能追上，就把棍掟向拖車洩忿，目送拖車離開。相關影片一度引起網民議論。

警方表示，8月14日接獲一名拖車司機報案，指當日凌晨於東區走廊協助一名男子處理車輛故障期間，與對方因瑣事發生爭執。其後，該男子懷疑於一輛私家車的車尾箱取出一枝長約60厘米的鐵棍恐嚇，報案人受驚登上拖車離去。案件沒有人受傷。

21 歲男涉刑恐、販運危險藥物等罪

東區警區反三合會行動組人員接手調查，昨日(9日)在青衣區拘捕一名21歲姓賴本地男子，並於青衣區一停車場檢獲該輛涉案私家車，並在車內檢獲2盒及2包懷疑大麻餅、4包懷疑大麻花，及一枝懷疑含有依托咪酯的容器，毒品總市值約1.4萬元。被捕男子涉嫌「刑事恐嚇」、「管有攻擊性武器」及「販運危險藥物」，現正被扣留調查。

