宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
車Cam直擊｜沙田私家車右轉遭的士猛撼 學車師傅慘叫 女學神：對唔住阿sir
沙田發生車禍。
昨日（4日）中午12時26分，一輛私家車沿沙田牛皮沙街右轉進入翠欣街時，一輛往第一城港鐵站方向行駛之的士懷疑衝黃燈，與私家車相撞。警方和救援人員接報後趕至現場，私家車54歲姓林的女學員受傷，她心口痛由救護車送往威爾斯親王醫院治理。私家車車頭冚被撞起摺起，安全氣袋彈出，圍欄亦都被撞毀。警方正在調查事件。
事發後一段影片於網上流傳，從影片中可見，私家車內一名女子疑正在學車，在綠燈指示下駛至牛皮沙街路口，在旁一名教車師傅指示她「右軚、轉喇」。女子起初未有果斷右轉，教車師傅再數度提示「翻去呀嘛！翻去呀嘛！」，女事主急忙右轉，期間一輛沿牛皮沙街往第一城港鐵站方向的的士疑衝黃燈直行，直撼私家車車頭。私家車捱撞，副駕駛座的安全氣袋彈出，教車師傅慘叫一聲，的士則撞向旁邊的圍欄停下，教車師傅亦再提示女學神「停呀、停呀」，女學神無奈對車師傅說「對唔住阿sir」，片段就此結束。
點擊觀看片段
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/車cam直擊-沙田私家車右轉遭的士猛撼-學車師傅慘叫-女學神-對唔住阿sir/633383?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
