有司機拍攝到涉事的士當日在西九龍走廊逆線行駛(Threads@hellockf0623)

警方表示留意到社交媒體片段，顯示周二（1月6日）凌晨約4時，一部的士於葵涌道和西九龍走廊逆線行駛。西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊深入調查，翻查大量閉路電視後，周三（1月7日）拘捕涉案81歲本地男的士司機，涉嫌「危險駕駛」。被捕人已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。事件中並無人受傷。涉案的士亦已被扣留於九龍灣車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。



警方強調，西九龍總區交通部一直積極從不同渠道收集資料（包括網絡巡邏），打擊駕駛者罔顧道路安全的交通違規行為。

廣告 廣告

警方重申，「危險駕駛」乃嚴重罪行，並會危害其他道路使用者的安全。根據《道路交通條例》，違例者一經定罪，最高可被判處罰款港幣2.5萬元及監禁3年。如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；如第二次或再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少兩年，另外須強制修習駕駛改進課程及記10分違例駕駛記分。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/車cam直擊-的士葵涌道西九龍走廊逆線行駛-警拘81歲男司機/634357?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral