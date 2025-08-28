社交平台流傳車Cam片，拍下4名少年男女晚上時分在觀塘安秀道經過時，其中1名少年逐架車輛伸手嘗試拉開車門，另一名少女亦加入，惟最終失敗離去。facebook群組「車camL（香港群組）」

「逐㗎車開吓門，唔知咩事」

樓主在facebook群組「車camL（香港群組）」上傳有關車Cam片，可見事發於8月24日晚上9時許，觀塘安秀道的安秀道公園七人足球場外，有3女1男年輕人接近樓主座駕，其間少男在一排停泊在路旁街上的汽車「打主意」，遂架車伸手嘗試拉車門，影片最後拍到少女也出手拉車門，惟最終不果，影片可見4人不時四處張望及視察車內，樓主稱「逐㗎車開吓門，唔知咩事」。

不少網民推測4人是想偷東西，認為樓主應報警，「好明顯想睇吓邊架車冇鎖啦之後就自己諗」、「搏有人無鎖門」、「梗係想撻野啦」、「干擾汽車罪」、「掃指模實衰硬，又上埋鏡」、「三五成群」、「鬼鬼祟祟」、「可能想幫手睇吓啲車主有冇鎖緊門」、「想搵架車休息吓」。

根據《道路交通條例》「干預汽車罪」，任何人沒有合法權限或合理辯解而登上一部車輛或干預該車輛任何部分，即屬犯罪，可處第2級罰款（5,000元）及監禁12個月。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/車cam直擊-觀塘安秀道4少年逐架車拉車門-網民質疑意圖不軌籲報警/593675?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral