車Cam直擊｜農曆七月怪事多 雲景道驚現長髮白衣女？網民：好恐怖
踏入農曆七月，怪事特別多？近日網上流傳一條車cam片段，一輛私家車在雲景道行駛期間，一名身穿白衣兼披頭散髮的「女子」，站在路中間，並如踏着如喪屍般的步伐走近私家車，其後從私家車身邊離去，場面十分嚇人。由於踏入農曆七月，這個場面又令人多幾分幻想。
片段引來網民熱議，紛紛競猜該「女子」是人是鬼。而上載該片段的網民提出疑問：「唔知係嚇人系列定太空油系列」。有網民認為，是有人惡作劇，戴着假髮走出來嚇人；亦有網民戲言是宣傳片。不過，還是有不少網民被嚇到，認為夜晚駕車時見到此情況，真的以為是「撞鬼」；亦有網民直言「好恐怖」。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/車cam直擊-農曆七月怪事多-雲景道驚現長髮白衣女-網民-好恐怖/592346?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
