車Cam直擊｜銅鑼灣城巴突倒車險撞過路途人 車長暫停駕駛職務

一架城巴在銅鑼灣怡和街突倒車，幾乎撞及於斑馬線正過馬路的途人(車cam L（香港群組）FB)

社交平台流傳一條車Cam影片，可見一架城巴在銅鑼灣突倒車，幾乎撞及於斑馬線正過馬路的途人，險象橫生，幸沒有人受傷。城巴向《am730》稱正調查一宗路線8P巴士於周日（1月18日）下午約2時於銅鑼灣邊靈頓街發生的交通事件，車長已暫停駕駛職務。

網民斥「會夾扁人㗎」

該段11秒的車Cam影片，放片者指於周日(19日)下午2時，可見於銅鑼灣怡和街圓形天橋發生，當時一架由小西灣前往會展站的8P路線城巴，由邊寧頓街左轉往怡和街時停車，惟正當途人於綠燈期間過馬路時，位於馬路中踩着斑馬線的巴士突然後退，差點撞到正過路的途人，幸及時閃避，亦有女子拉住身旁男子急急腳過路，未有釀成意外。有網民稱「唔睇後波鏡鏡郁車？傻架」、「會夾扁人㗎」、「算唔算危駕」、「呢位車長炒得喎」、「技術差，唔夠轉」。

根據法例，危險駕駛最高可被判處罰款港幣25000元及監禁3年。如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；如第二次或再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少2年。另外強制修習駕駛改進課程及違例駕駛記分10分。

