尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
車Cam直擊｜電動單車闖粉嶺公路 橫穿3線逆線行駛險釀車禍
上水發生電動單車闖入高速公路的驚險事件。
網上流出兩段車Cam片段，顯示今日（27日）早上7時04分，一輛車沿粉嶺公路、往新田方向近行駛，駛至金錢村何東學校對開時，突然出現一名男子駕駛電動單車逆線行駛。從影片中可見，該名男子騎着電動單車在快線上逆線行駛，有私家車沿快線駛至，司機見狀急忙煞車並扭軚閃避。其後男子繼續騎着電動單車駛往中線，一輛專線小巴迎面而來立即響咹，電動單車扭軚閃避，與小巴擦身而過，險釀成車禍。電動車其後繼續駛向慢線，其後到達慢線旁的路壆，影片至此結束。
網民看過影片後紛紛留言狠批電動單車男子行為，「好易害死人」、「害人不淺」、「呢個真心癲」、「真嚇死」、「見鬼」、踩單車仲要逆線中間行！」、「逆流大叔！！電車版」。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/車cam直擊-電動單車闖粉嶺公路-橫穿3線逆線行駛險釀車禍/612331?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
青少年犯罪團夥禮品卡洗黑錢 涉款400萬拘10人包括一對父母
【on.cc東網專訊】新界北區警員於上周六及本周日(25至26日)展開一個名為「權劍」行動，打擊一個透過購買充值禮品卡進行洗黑錢的青少年犯罪團夥，涉及金額高達400萬元。犯罪集團透過由內地郵寄大量手機予青少年團夥，再指示其綁上內地銀行卡資料及密碼，而該批銀行卡內on.cc 東網 ・ 20 小時前
私隱專員公署對CCTV、無人機及車Cam發出新指引及「懶人包」
個人資料私隱專員公署表示，隨著科技日益發達，各行業開始廣泛使用閉路電視系統作保安或監察等用途；政府亦積極驅動低空經濟發展。私隱專員鍾麗玲表示，為配合低空經濟及智能監察技術迅速發展，私隱專員公署今日（27日）發出《使用閉路電視監察指引》及《使用無人機和車廂攝錄機指引》，就負責任地使用閉路電視系統、無人機及車廂攝錄機，提供am730 ・ 17 小時前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 20 小時前
中年男向途人借「應急錢 」後失聯 涉詐騙油尖區落網扣查
【on.cc東網專訊】執法人員近日接獲報案，指於美孚港鐵站內有人聲稱需要金錢應急，向報案人借取金錢，日後歸還。惟報案人其後與該名人士失去聯絡，懷疑受騙，於是報案求助。on.cc 東網 ・ 20 小時前
警搗禮品卡洗黑錢犯罪團伙拘10人 有家長助17歲兒子收報酬被捕
警方於前日(25日)及昨日(26日)打擊一個以購買並充值禮品卡洗黑錢的犯罪團伙，以「串謀洗黑錢」罪拘捕9男1女，年齡介乎16至61歲，他們報稱從事電話買賣、司機、清潔工人，亦有部份為學生，並搜獲共54部電話，108張禮品卡。 利用青少年「搵快錢」心態 警方調查發現，有犯罪集團利用青少年「搵快錢」心態，誘使他am730 ・ 19 小時前
保時捷電動車街頭自燃 初步溝通未涉及碰撞
【on.cc東網專訊】陝西省西安市街頭日前有一輛行駛中的保時捷Taycan突發自燃，最終整車燒至剩下車架，事件中無人員傷亡。車廠表示，根據初步溝通，車輛未涉及碰撞。on.cc 東網 ・ 1 天前
騙案｜港鐵美孚站現「借錢黨」稱日後歸還終失聯 48歲男子被捕
港鐵美孚站驚現「借錢黨」。 一名男子於美孚港鐵站內聲稱需要金錢應急，向途人借取金錢，日後歸還，惟其後失去聯絡，途人懷疑自己受騙，於是報警求助。警方近日接獲報案後，昨日（26日）西九龍總區特遣隊人員在油尖區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名48歲姓李本地男子，他現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第6隊跟am730 ・ 19 小時前
使用無人機及車Cam等 私隱署提供實務指引
【on.cc東網專訊】個人資料私隱專員公署今日(27日)在社交平台發出《使用閉路電視監察指引》及《使用無人機和車廂攝錄機指引》，並出版兩份「懶人包」，摘錄資料使用者應注意的事項，以配合低空經濟及智能監察技術迅速發展。on.cc 東網 ・ 19 小時前
全國人大常委會審議多份報告 包括森林執法食安檢查和金融工作
【on.cc東網專訊】十四屆全國人大常委會第十八次會議周日（26日）上午在北京人民大會堂，舉行第三次全體會議，審議多份報告，關於金融工作情況、國有資產管理情況、檢查食品安全法和森林法實施情況等。十四屆全國人大常委會第五十四次委員長會議同日下午舉行，聽取有關草案和on.cc 東網 ・ 20 小時前
維繫友情太花錢？44%新世代因財務壓力，被迫從E人變「I人」寧願放棄社交
不出席大型聚會，未必因為是天性內向 I 人及喜歡「一人之境」，新世代放棄社交的原因竟是因為太花錢了！Gen Z 近年更專注於自我成長，並以自己的需要、財務穩健、情緒穩定放於首位，而他們認為友情變得太昂貴，初出社會的經濟壓力正影響他們的社交傾向，更有近半的人因為金錢問題而放棄大型聚會。Yahoo Style HK ・ 1 天前
證監會禁止交通銀行前有關人士鄭禮豪重投業界七個月
證監會禁止交通銀行股份有限公司及交通銀行(香港)前有關人士鄭禮豪(男)重投業界七個月，由2025年10月27日起至2026年5月26日止。證監會調查發現，在2017年4月至2022年4月期間，鄭禮豪沒有向交通銀行披露，他以本身名義在其他金融機構持有的多個個人證券交易帳戶。 證監會亦發現，在2017年8月至2022年4月期間，鄭以其母親的名義於某家外部經紀行開立和維持一個證券保證金帳戶，並透過該帳戶進行了超過260筆個人交易。他沒有就此向交通銀行披露其在該帳戶的個人利益，申報個人交易，向交通銀行提供相關的戶口結單，及在出售該帳戶內的股份前未有按照交通銀行所要求的最短持有期持有該等股份。 在關鍵時間內，鄭更八次向交通銀行作出虛假聲明，聲稱其已遵守該公司的員工交易政策。鄭的行為規避了交通銀行在其員工交易政策中所載的內部監控，並妨礙交通銀行監察他的個人交易活動。 證監會認為，鄭隱瞞其母親的帳戶及他在當中進行的交易活動是故意和不誠實的，且他沒有向交通銀行披露先前已開立的個人證券交易帳戶，令人質疑他是否可靠及有能力稱職地進行受規管活動。總括而言，鄭的行為令他作為受規管人士的適當人選資格受到質疑。AASTOCKS ・ 14 小時前
滲水辦未有適時進行滲水調查 申訴署將展開全面調查
【on.cc東網專訊】《東方日報》早前以頭版報道滲水辦「歎慢板」，引起各界關注。申訴專員陳積志今日(27日)宣布展開全面調查，詳細審研滲水投訴調查聯合辦事處就滲水問題的處理。公署接獲申訴，指稱因上層單位在平台僭建引致下層單位滲水，但滲水辦未有適時進行滲水調查，屋on.cc 東網 ・ 20 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 1 天前
美財長罵陸「不尊重」？紐時：中國還有一張比稀土能讓美國更痛的王牌
繼稀土管制引發美國產業鏈震盪後，中國在原料藥領域的主導地位再度成為博弈焦點。美藥典委員會最新報告顯示，全美 679 種原料藥 (佔總量的 37%) 至少依賴一種中國關鍵起始材料，其中 211 種的核心原料更被中國獨家掌控。 《紐約時報》報導，若中方在原料藥領域採取措施，衝擊恐遠鉅亨網 ・ 3 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 21 小時前
法國 12 歲少女遭性虐殺 27 歲女子被判終身監禁 右翼政客藉事件批評移民政策︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國巴黎一名 27 歲女子因強姦及殺害 12 歲女童達維耶（Lola Daviet）被判終身監禁，成為法國首名獲此極刑的女性，被裁定至少須服刑 30 年。這宗案件震驚全國。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」
西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 16 小時前
立法會選舉2025｜據報江旻憓料不參選 護照及勝算成兩大障礙
立法會選舉提名期展開，任職賽馬會對外事務助理經理的巴黎奧運女子重劍金牌得主「劍后」江旻憓，此前盛傳會轉戰政界，「劍指」新界北地區直選。她上周四（23日）在一個公開活動上現身時，未有回應會否參選。此前有政圈流傳江旻憓有意參選新界北地區直選，期望「明星效應」可以對投票起鼓勵作用，不過最新報道引知情人士指，江旻憓確實曾考慮過am730 ・ 20 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 1 天前
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。信報財經新聞 ・ 1 天前