上水有電動單車闖入高速公路險釀成車禍。（fb「車cam L（香港群組）」截圖）

上水發生電動單車闖入高速公路的驚險事件。

網上流出兩段車Cam片段，顯示今日（27日）早上7時04分，一輛車沿粉嶺公路、往新田方向近行駛，駛至金錢村何東學校對開時，突然出現一名男子駕駛電動單車逆線行駛。從影片中可見，該名男子騎着電動單車在快線上逆線行駛，有私家車沿快線駛至，司機見狀急忙煞車並扭軚閃避。其後男子繼續騎着電動單車駛往中線，一輛專線小巴迎面而來立即響咹，電動單車扭軚閃避，與小巴擦身而過，險釀成車禍。電動車其後繼續駛向慢線，其後到達慢線旁的路壆，影片至此結束。

廣告 廣告

網民看過影片後紛紛留言狠批電動單車男子行為，「好易害死人」、「害人不淺」、「呢個真心癲」、「真嚇死」、「見鬼」、踩單車仲要逆線中間行！」、「逆流大叔！！電車版」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/車cam直擊-電動單車闖粉嶺公路-橫穿3線逆線行駛險釀車禍/612331?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral