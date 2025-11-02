車Cam直擊｜青山公路單車群突切線 領頭車手遭撞飛 網民狠批：基本安全意識都欠奉(有片)

白衣車手被私家車撞倒。(網上影片截圖)

青山公路昨日(2日)發生私家車撞飛單車的意外。網上流傳兩條片段，一隊有十餘人的單車車隊，沿青山公路青龍頭段方向行駛，其中一名身穿白衣的車手揚手示意，要從左線切往右線。惟期間一輛正在駛前的黑色私家車懷疑收製不及，直撞向單車，21歲的車手手腳和額頭擦傷，清醒送往醫院治理；31歲的私家車司機則沒有受傷。

事發於昨晨近9時，警方接報指，在青山公路青龍頭段，有一輛單車遭私家車撞倒。涉事單車在切線時，隨後私家車懷疑收掣不及，撞向單車。單車車手隨即倒地，幸仍然清醒。從網上流傳的兩段影見可見，當私家車撞向單車後，有人大叫「黐X線」和「X街」，場面一度十分混亂。

網民狠批車隊霸佔整條公路

單車與汽車爭路的情況在本港不時引起爭議。片段一出，不少網民批評單車車手「霸道」。有網民就認為，政府應該要監管單車手，不應該允許其在公路上騎單車。亦有網民批評單車手一隊車隊竟霸佔整條公路，是不應該；亦有網民認為並非揚手就必定要讓，批評單車手連基本的道路安全意識都沒有。



