軍媒促嚴懲損害戰鬥力建設貪腐 防權力染銅臭

【on.cc東網專訊】中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立被通報受查後，軍媒《解放軍報》周五（30日）再發文指，解放軍是執行黨的政治任務的武裝集團，腐敗問題尤其在軍隊不能存身，軍隊愈反腐愈堅強、愈純潔、愈有戰鬥力。

文章指出，軍隊反腐必須始終堅持嚴於高於地方、走在全黨前列的標準要求，堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰，反腐敗鬥爭愈徹底，實現強軍目標愈托底。腐敗是戰鬥力的第一殺手，對戰鬥力建設的危害現實而直接，對強軍事業的影響是多方面且深層，貪腐問題不僅嚴重損害人民軍隊形象，也嚴重傷害部隊士氣。文章強調，要更加清醒堅定地推進反腐敗鬥爭，為實現「十五五」時期目標任務提供堅強保障。

廣告 廣告

文章提出，推進軍隊反腐敗鬥爭要做到有的放矢、精準懲治，堅決查處政治問題和經濟問題交織的腐敗，防止權力染上「銅臭味」，防止資本戴上「紅頂子」；重拳懲治損害戰鬥力建設的貪腐行為，循線徹查、起底深挖那些在軍費上動手腳的「碩鼠」。文章又要求，引導官兵認清主流大勢，破除盲目樂觀的「速勝論」、消極悲觀的「無望論」、是非不辨的「有害論」，進一步堅定反腐敗鬥爭的決心和信心。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】