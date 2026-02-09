軍媒稱腐敗未徹底清除 需政治整訓剷除滋生條件

【on.cc東網專訊】中國軍媒《解放軍報》周一（9日）發表評論文章強調，軍中腐敗存量尚未徹底清除，迫切需要通過政治整訓有力剷除腐敗滋生的土壤和條件。

文章題為《政治上強是最根本的強》，指出政治是否過硬，關乎黨的前途命運，關乎事業興衰成敗。當前，世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化，解放軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜。今年是「十五五」開局之年，是實現建軍一百年奮鬥目標的攻堅之年，迫切需要依靠政治建軍夯實對黨忠誠的思想根基。

文章稱，軍隊守紀律首要的是遵守政治紀律，守規矩首要的是遵守政治規矩。解放軍最高的政治紀律和政治規矩，是堅定不移捍衞黨對軍隊絕對領導，堅決維護和落實軍委主席負責制，一切行動聽從黨中央、中央軍委指揮。廣大官兵特別是領導幹部要切實維護政治紀律和政治規矩的嚴肅性、權威性，旗幟鮮明地同一切不講政治的人和事作堅決鬥爭，確保黨對人民軍隊的絕對領導，確保槍杆子永遠聽黨指揮。

