軍政府聲稱緬甸大選投票率達 52% 「民主國家都冇咁高」

周日的緬甸大選充滿爭議，軍政府宣佈投票率達 52%，與民間傳媒的觀察不一致。 (Photo by Lauren DeCicca/Getty Images)

本周日（28 日）舉行的緬甸大選第一階段投票，根據軍政府指稱，錄得 52% 投票率，發言人豪言比率高於民主國家，而勝利屬於國家和人民。民間傳媒則報道，選舉期間人流稀疏，有選民出於害怕被報復才投票。聯合國早前呼籲國際社會否定今次選舉，形容這是槍口下的荒唐舞台。

軍人政變後首次大選

緬甸「多黨民主大選」分三階段進行，周日舉行第一階段投票後，1 月 11 及 25 日將再舉行兩輪投票，但有 65 個鎮區的投票已取消，相當於全國兩成地區。半島電視台在仰光的記者在投票日引述匿名官員透露，估計首階段投票僅得三分之一。但法新社引述軍政府發言人蘇敏敦昨晚（30 日）聲稱，當日投票率高達 52%，即有超過六百萬人投票。

蘇敏敦透過錄影短片向傳媒宣稱，即使在一些民主國家，也沒有過半的投票率，「這次成功的選舉不是我們政府的勝利，而是我們國家和人民的勝利」。對上一次緬甸大選，在諾貝爾和平獎得主昂山素姬參與下，取得大約七成的投票率，但緬甸軍方隨後發動政變，推翻全國民主聯盟政府，今次選舉是軍政府掌權後首次大選。

首輪大選點票已初步完成，軍人組成的 USDP 大獲全勝。 （Mizzima）

報道指，2020 年大選中年輕人在票站外大排長龍的畫面，今次不再復見。緬甸民間傳媒《The Irrawaddy》報道，投票當天，街頭佈滿持槍軍人和警察。在仰光蘇雷寶塔附近的票站，上午六時投票時間開始後，只有政權許可的本地及國際傳媒，不見選民。記者觀察的兩個票站當中，至上午八時也只有數十人投票。

傳聞不投票會被罰錢

報道引述南德貢鎮區一戶人家稱，家中的父親基於害怕遭報復而投票，不過家中的母親和女兒堅決杯葛選舉，而家中另外兩名女兒更在九個月前逃避兵役而出走到泰國。同區另一位居民亦透露，他聽說沒有投票的人會被罰款 30 萬緬甸元（港幣約 584元），因此選擇投票。

緬甸獨立媒體《Mizzima》報道，初步點票結果顯示，由軍人組成的聯邦團結發展黨（USDP）在 86 個聯邦議會議席中，奪得 80 個議席，包括仰光所有 12 個議席和首都內比都所有八個議席。報道指，仰光有軍人家屬及公務員被上級威逼投票給 USDP，否則家屬將有麻煩。有很多選民在臨近投票結束時才抵達，據報是被同事警告才去投票。

聯合國特別報告員 Tome Andrews 周日呼籲國際社會拒絕承認今次選舉，認為選舉沒有合法性，「一個由不斷轟炸平民、拘禁政府領袖和檢控異見人士的軍政府策劃的選舉，根本不是選舉，是一個在槍口下表演的荒唐舞台」。