軍用激光武器的演變及其對防禦計劃的影響

光作為武器的概念可以追溯到兩千多年前的古希臘，當時的指揮官希波克拉底利用拋光鏡子點燃羅馬船隻。長期以來，激光武器僅存在於科幻小說中，但隨著1960年代工作激光的發展，這一局面在20世紀末發生了變化。1970年代末和1980年代，美國軍方開始探索激光的實際應用。1999年，美國國防部認識到激光武器是未來重要的能力，並啟動了特定的研究計劃。2003年，美國在阿富汗的行動中，首次實際使用了激光武器，當時部署了一個系統以安全地遠距離引爆爆炸物。

由於功率和成本的限制，激光武器的進展一直緩慢。然而，最近的技術進步使激光從實驗工具轉變為有效的前線能力。截至2025年，美國、英國、以色列、澳大利亞和中國已經在使用激光武器進行空中防禦，這顯示出軍事戰略的轉變以及戰鬥效率的提升。

根據《Interesting Engineering》的報導，以下是2025年五大激光武器的發展。

美國海軍的 400 kW SONGBOW 激光系統正在研發，有望成為全球首個400千瓦的船載激光武器。該系統使用多個50 kW的工業激光單元，創造出一束強大的光束，可以在遠距離消滅無人機群、巡航導彈及快速移動的威脅。

澳大利亞的EOS公司推出了Apollo，這是一種針對無人機的廉價高效軍事激光系統，功率約150 kW，單次充電可摧毀多達200架無人機，並提供360度的覆蓋範圍，無需傳統彈藥。

以色列則部署了全球首個作戰激光系統Iron Beam，這是一種地面激光系統，可以在幾秒鐘內摧毀無人機、火箭和迫擊炮。Iron Dome是以色列的空中防禦系統的一部分，能以較低的成本攔截威脅，特別是在高強度攻擊中。

英國對其DragonFire激光系統進行了測試並下單。測試中，該激光成功擊落速度相當於兩輛F1賽車的無人機。每次發射的成本約為10英鎊（約$13），其精確度足以在一公里的距離內擊中硬幣大小的目標，使其對未來英國皇家海軍和陸軍的部署非常具吸引力。

中國則推出了LY-1激光系統，並聲稱其性能優於類似的美國系統，例如設計用於針對無人機和低飛行飛機的ELIOS系統。這些激光器已在中國人民解放軍海軍艦艇上部署，並在陸地上進行測試，是美中軍備競賽的一部分，旨在部署強大、精確且低成本的定向能量防禦。

這些2025年的發展表明，強大、精確且相對便宜的激光武器不再是科幻中的概念，而是迅速成為用來打擊無人機及其他空中威脅的標準工具。

