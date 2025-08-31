新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
軍裝警被騙至柬埔寨詐騙園區 周一鳴：目前安全 今派員到當地
日前有報道指一名現役軍裝男警近期失蹤，被帶到柬埔寨詐騙園區，其後成功逃脫，於柬埔寨致電回港向駐守警署求助。警務處處長周一鳴回應被帶往柬埔寨詐騙園區的警員情況，指有關警員現時安全，正身處柬埔寨，警方今日將會派員到當地了解。被問及警方是否有任何部署，周一鳴就指沒有，會在掌握情況後才公布消息。
政府發言人早前回覆《am730》查詢時表示，警方已與相關人員取得聯絡，並確認他正身處柬埔寨，將派員到當地協助及進一步了解事件。
政府發言人周五(29日)晚上回覆《am730》查詢時表示，警方已與相關人員取得聯絡，並確認他正身處柬埔寨，將派員到當地協助及進一步了解事件。入境處在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐柬埔寨大使館了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。
保安局表示一直高度重視有港人疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的個案，去年至今接獲29宗涉及港人在東南亞國家聲稱被禁錮而無法離開當地的求助個案，當中26人已回港，兩人不需進一步協助及跟進；專責小組會繼續跟進餘下一宗在緬甸的求助個案，為求助人及其家屬提供意見和協助。
據報涉事男警姓關，隸屬馬鞍山警署巡邏小隊，駐守報案室。據指他向上司報稱其母在廣西遇車禍重傷需申請假期北上，他在8月22日經關口進入深圳後，再無返港上班，消息指他經廣西前往柬埔寨。周三（27 日）有數個沒來電顯示的電話致電馬鞍山警署報案室，一名男子自稱為關姓警員，可說出警員編號，聲稱自己被帶到柬埔寨詐騙園區，及後成功逃脫，現時身處身處柬埔寨派出所，希望有關部門提供救援。據了解，帶男警到詐騙園區的人士發現他有香港警察委任證，於是隨便找一個地方放走他。
