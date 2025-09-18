軒尼詩中秋限定系列：傳承與創新的完美融合

中秋節作為亞洲最重要的傳統節日之一，承載著團圓、共享與溫情的深層意涵。軒尼詩深諳這份文化底蘊，將品牌250年來的傳承精神與節慶文化巧妙結合，推出X.O及V.S.O.P中秋限定版，為2025年的中秋佳節帶來全新的味覺體驗。今次限量珍藏系列不但是美學設計的展現，更傳遞著一個深刻的理念：「干邑如人一般，並非生而唯一」，而是在文化、音樂與共同體驗中不斷演變、煥發新意。





軒尼詩X.O中秋限定版：冰霜美學的優雅呈現

軒尼詩X.O中秋限定版採用深琥珀漸變色調搭配銀色元素的設計語言，外盒飾有精緻的浮雕冰霜效果。這個設計巧思直接呼應了X.O的推薦品飲方式，簡單的加冰享用。瓶身上的「Savor It on Ice」字樣，除了是視覺元素，更是品牌對現代飲用文化的引導。建議的飲用方式是在X.O中加冰，再加入少許氣泡水，這種方式，既保持了干邑的醇厚特質，又增添了清爽的層次感，完美適合中秋時節的團聚氛圍。

軒尼詩V.S.O.P中秋限定版：調配藝術的視覺表達

V.S.O.P限定版選用紅色和橙色等鮮明色調，禮盒上的流麗圖案象徵著調配酒液的靈動與張力。瓶身的「Mix It Like Hennessy」標語，直接致敬品牌經典的調飲文化，特別推薦Henny Tea的調配方式：40毫升V.S.O.P配少許烏龍茶，加冰享用。





軒尼詩 x Lady M：甜點藝術的干邑詮釋

另外軒尼詩首次與知名法式蛋糕品牌Lady M攜手，獨家呈獻「干邑三重朱古力慕斯蛋糕」。這款特製甜點以軒尼詩V.S.O.P的馥郁果香與橡木氣息為核心，巧妙結合濃郁朱古力慕斯、焦糖軟心、干邑啫喱、朱古力海綿蛋糕及香脆餅底，頂層覆以干邑白朱古力甘納許及輕盈淡忌廉，層層交融。









軒尼詩 x 天外天：粵菜精髓與干邑的完美邂逅

位於唯港薈頂層的米芝蓮推介餐廳天外天中菜廳，由即日至11月30日期間推出8道菜的「軒尼詩干邑 × 天外天海鮮盛宴」。精選菜式包括：軒尼詩干邑瑤柱蟹肉西施羹、軒尼詩干邑油泡龍蝦球、天外天馳名片皮鴨和松露野菌香煎帶子皇等；每位$1,088 （兩位起）。每位食客另加$480 ，更可尊享由專業侍酒師精選的3款軒尼詩干邑配對美食，包括軒尼詩V.S.O.P、James Hennessy及軒尼詩X.O。



