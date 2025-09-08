三號強風信號日間大部份時間維持
軒達資訊選擇Sennheiser提升混合會議體驗
總部位於香港的一站式內容管理解決方案提供商安裝TCC 2和TC Bar M，打造終極混合會議體驗
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月8日 - Sennheiser今日宣佈軒達資訊（HeterMedia）已選用TeamConnect Ceiling 2（TCC 2）麥克風和TC Bar M一體化會議設備，以確保無縫且高品質的會議體驗。軒達資訊是集成金融印刷、文檔服務及內容管理解決方案的領先供應商。
作為業務擴展的一部分，軒達資訊於2024年搬遷至香港灣仔的新辦公室。為了提升軒達資訊辦公空間的音視頻系統，Sennheiser與系統集成商Komstadt Systems合作，部署了全新解決方案，包括在其2合1貴賓會議室安裝兩台TCC 2，以及在其中型會議室安裝兩台TC Bar M。升級後的系統已於2024年9月全面投入使用。
「在搬入新辦公室之前，我們在混合會議中經常因技術故障而導致會議延誤，」軒達資訊管理執行官Ellis Tsui分享道。「遠端參與者常因音頻中斷錯過部分對話，在向客戶進行演示時，這種糟糕的體驗使我們的聲譽受損。自從我們安裝了TC Bar M，一切都發生了改變。除Sennheiser立體聲揚聲器外，TC Bar M還搭載了4K超高清攝像頭，畫質清晰得如同大家都親臨現場一樣。TC Bar M的自動取景功能更是徹底改變了現狀，它會自動追蹤參與者，並確保可以清楚地看到房間裡的每個人，參與度大幅提升。」
Sennheiser TC Bar Solutions是一款可擴展的一體化會議設備，內置攝像頭、麥克風和揚聲器，旨在滿足現代會議需求。該系列提供兩款型號——TC Bar S（配備四個麥克風和兩個揚聲器）和TC Bar M（配備六個麥克風和四個揚聲器），確保各類大小的會議室均能實現順暢且高品質的會議體驗。
Sennheiser TC Bars結合了4K超高清視頻畫質與值得信賴的Sennheiser音質。該系列設計支援無縫擴展，適用於從小型到大型的各類空間。此外，得益於Dante I/O和控制集成，TC Bars還支援覆蓋整個園區範圍的部署。TC Bars的靈活性無可比擬，用家可以通過添加無線桌面麥克風、Sennheiser TeamConnect Ceiling麥克風，乃至第二個外接USB攝像頭來擴展系統。通過內建DSP、支援PoE供電及單線連接模式，TC Bars能夠大大簡化安裝流程，避免線纜雜亂。
「安裝非常簡單，我們只需插上USB線即可開始使用，」Tsui繼續說道。「不再需要等待IT人員來理順線路。當需要調整時，Sennheiser Control Cockpit軟體讓我們能夠在幾秒鐘內完成設置微調。TC Bar M外觀簡潔時尚，說實話，它已經成為了我們高效會議的秘密武器——它運行得太順暢了，有時我們甚至會忘記它的存在。」
TCC 2專為大型會議室以及講座或協作空間設計，對軒達資訊的2合1貴賓會議室來說，是最適合的解決方案。實用的方形外形使TCC 2能夠無縫融入現代會議室的設計中——只需替換一塊天花板面板即可。TCC 2令桌面免受線纜困擾、傢俱佈局也可靈活安排，同時它具備了TeamConnect Ceiling Solutions的所有優勢，包括值得信賴的Sennheiser音質、高效的安裝流程、跨品牌的集成能力、簡便的管理與控制、時尚的設計以及可持續性發展。
軒達資訊主要服務于金融、資本市場和企業領域的客戶，專注于財務披露、行銷資料設計、數字媒體專案和翻譯服務。其與TALESIS的合作通過定制化的線上行銷策略，進一步支援客戶的數字品牌建設之路。
欲瞭解更多關於TCC 2和TC Bar M的資訊，請訪問Sennheiser.com。
關於Sennheiser品牌——80年專注打造音頻之未來
音頻是我們的生命之源。我們滿懷熱情，致力於創造與眾不同的音頻解決方案。這份熱情引領著我們從世界頂級舞臺到最安靜的聆聽空間，也使Sennheiser成為卓越音頻的代名詞，音質不僅出眾，而且真實。2025年，Sennheiser品牌慶祝成立80周年。自1945年創立以來，我們始終以打造音頻之未來為己任，不斷為客戶締造非凡的聲音體驗。
專業音頻解決方案，如麥克風、會議解決方案、流媒體技術和監聽系統等隸屬於Sennheiser electronic SE & Co. KG；消費設備業務，包括耳機、條形音箱和語音增強系列耳機等在Sennheiser的授權下由Sonova Holding AG運營。
