軟銀受惠AI投資 第二季淨利倍增達2.5兆日圓

（法新社東京11日電） 日本軟銀集團今天公布第二季財報，受惠於其投資的AI相關公司股價飆漲，軟銀季度淨利較去年同期成長逾1倍，達2.5兆日圓（約166億美元）。

軟銀（SoftBank）7至9月期間淨利達2.5兆日圓，高於去年同期的1.2兆日圓，表現優於市場預期。此外，軟銀也在財報中宣布，該集團資產管理部門於10月份以58億美元價格，出售持有的美國人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（Nvidia）全部股份。但軟銀在財報中未說明賣出輝達股票的原因。

軟銀投資大量科技新創與半導體企業，這些公司股價經常大幅波動。近幾個月來，市場充斥對AI科技潛力的樂觀情緒，推動一連串數十億美元併購案，帶動全球科技股飆漲。

自今年5月以來，美國以科技股為主的那斯達克綜合指數已上漲25%。但這也引發市場對AI泡沫的疑慮，擔心最終恐重演2000年前後的網路泡沫。