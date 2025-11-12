軟體銀行拋售輝達股份 釋出資金投入AI計畫

（法新社東京12日電） 日本軟體銀行集團（SoftBank Group）宣布清倉美國晶片巨頭輝達（Nvidia）持股、套現約58億美元，消息拖累股價一度重挫10%。

分析人士指出，這一步是為了釋出資金，用於集團創辦人孫正義（Masayoshi Son）承諾的人工智慧（AI）大型投資計畫，包括在美國的「星際之門」（Stargate）專案。

輝達股價在紐約股市下跌3%。

美國科技新聞網站The Information專欄作家比爾斯（Martin Peers）指出：「這項拋售顯示孫正義為履行對OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）的承諾，急於籌措資金。他幾乎是在翻遍軟銀所有角落，只為湊出現金，而輝達持股實際上只是零頭而已。」

廣告 廣告

軟銀是ChatGPT開發商OpenAI的主要投資人。

軟銀股價今天盤中跌幅收斂至5.4%，自開盤後的重挫10%回穩。