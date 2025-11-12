最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
軟體銀行拋售輝達股份 釋出資金投入AI計畫
（法新社東京12日電） 日本軟體銀行集團（SoftBank Group）宣布清倉美國晶片巨頭輝達（Nvidia）持股、套現約58億美元，消息拖累股價一度重挫10%。
分析人士指出，這一步是為了釋出資金，用於集團創辦人孫正義（Masayoshi Son）承諾的人工智慧（AI）大型投資計畫，包括在美國的「星際之門」（Stargate）專案。
輝達股價在紐約股市下跌3%。
美國科技新聞網站The Information專欄作家比爾斯（Martin Peers）指出：「這項拋售顯示孫正義為履行對OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）的承諾，急於籌措資金。他幾乎是在翻遍軟銀所有角落，只為湊出現金，而輝達持股實際上只是零頭而已。」
軟銀是ChatGPT開發商OpenAI的主要投資人。
軟銀股價今天盤中跌幅收斂至5.4%，自開盤後的重挫10%回穩。
摩通:小米集團核心業務大幅惡化 降目標價至50港元
摩根大通發報告指，小米集團－Ｗ(01810.HK) 第三季電動車業務表現似乎優於預期，儘管北京第二座電動車工廠的審批延遲，2025年第四季交付量仍可能進一步上揚。同時，市場需求保持健康，加上2026年將推出全新大型SUV車款，2027年進軍海外市場，摩通預計，截至2027年電動車出貨量將增長23%，盈利能力亦會有所提升，預計2027年下半年淨利率達4.5%。然而，核心盈利惡化程度超該行本已審慎的預期，原因包括中國智能手機增長放緩、第二季需求達峰後，以及組件成本上漲導致毛利率受壓。因此，摩通預計未來2-3個季集團核心盈利仍將面臨壓力，或在2026年下半年才會實現顯著的同比增長。由於小米集團核心業務大幅惡化，該行下調其2026-2027年核心業務營業利潤2%/1%，維持「中性」評級，並下調目標價16.7%，由60元降至50港元。另外，該行將該股從「正面催化劑關注名單」中移除，因9月及10月電動車交付量均超4萬輛，催化劑已兌現，但被核心盈利的大幅放緩所掩蓋。(CW)infocast ・ 2 小時前
巴菲特最後告白暗嗆馬斯克？「兆元薪酬」成CEO界貪婪雪球
巴菲特在感恩節致股東信指出，他觀察到一股「雪球式膨脹」的趨勢——企業執行長之間互相盯著對方不斷攀升的薪酬方案，導致高層薪資越滾越高。 這是巴菲特卸任波克夏 (BR鉅亨網 ・ 22 小時前
傳新世界鄭氏家族與潛在投資者注資談判陷入僵局
《彭博》引述消息人士報道，新世界(0017.HK)大股東鄭氏家族與潛在投資者之間就注資問題的談判陷入僵局，僵局是由於雙方在鄭氏家族願意為獲得資金而放棄多少控制權。AASTOCKS ・ 5 小時前
《大行》小米(01810.HK)投資評級及目標價(表)
小米-W(01810.HK)將於下周二(18日)公布今年第三季業績，業績可能受到智能手機及AIoT銷售放緩影響，因中國及印度出貨量下降，根據IDC數據，小米第三季全球智能手機出貨量達4,530萬部按季增長2%，中國市場出貨量為1,000萬部。市場預期小米第三季電動車交付量逾10萬輛，對業績有所帶動。本網綜合14間券商預測，小米2025年第三季非國際財務報告準則計量經調整淨利潤介乎95.1億元人民幣(下同)至105.57億元，較上年同期的62.52億元，按年上升52.1%至68.9%，中位數100.51億元，按年升60.8%。 綜合8間券商預測，小米今年第三季利潤介乎89.39億元至109.41億元，較上年同期的53.4億元，按年增長67.4%至104.9%，中位數101.83億元，按年升90.7%。小米手機主要集中在新興市場，較低的平均售價或拖累季度收入增長，加上DRAM及NANDFlash等組件成本趨升，投資者將關注小米管理層對手機產品成本及毛利率、未來數季出貨量指引、汽車業務盈利能力、產能擴張、毛利率交付的計劃。 下表列出17間券商對小米-W(01810.HK)投資評級及目標價：AASTOCKS ・ 22 小時前
市監總局發布「合規提示」 阿里巴巴仍挫2%
市監總局發布「合規提示」，規範內地電商平台雙十一購物節期間的促銷、價格等行為。今年內地電商平台的雙十一購物節活動期延長至約一個月，阿里巴巴(09988)旗下淘寶天貓及京東(09618)的雙十一購物節促銷日子分別有31日及36日，兩者均會在本月14日結束。阿里巴巴及京東受壓，各挫2.2%至159.8元，及挫1.365%至122.8元。另外，外賣平台股美團(03690)跌1.936%至101.3元，(SY)infocast ・ 22 小時前
京東「雙11」成交額創新高 中國的通縮看來不足為慮
【彭博】-- 中國一家大型電子商務平台表示，在一年一度的中國大型網絡購物節期間，其成交額再創新高。這證明人們對持續通縮抑制世界第二大經濟體消費者消費意願的擔憂是多餘了。京東集團在微信公眾號發布聲明表示，今年「雙11」購物節期間訂單量激增近60%，但並未披露交易金額。京東還報告稱，下單用戶數成長40%；相比之下，去年成長逾20%。多年來，投資者一直密切關注「雙11」購物節期間的商業活動，這是一個個規模遠超「網絡星期一」和「黑色星期五」的線上購物狂歡節，從中尋找有關中國經濟和國內消費水平的線索。更大的競爭對手阿里巴巴尚未公佈任何相關數據。去年中國這兩大電商平台均未披露商品交易總額。「京東是中國線上銷售‘3C產品’，即計算機、通訊設備和消費電子產品，無可爭議的領導者，而這正是享受政府消費補貼的主要類別。」紐約Evercore ISI首席中國宏觀分析師Neo Wang表示，「消費者可能都在趕在補貼結束前出手，因為補貼將於12月31日到期。」京東的美國存託憑證周二上漲0.6%，結束了此前連續三個交易日的下跌。阿里巴巴的股票在美國交易中下跌3.Bloomberg ・ 6 小時前
部分中資銀行虛增貸款需求 經濟復甦緩慢下業績達標不易
Jerry Hu在中國沿海省份浙江經營一家生產汽車零部件的公司。上個月，他接到了一個來自中國最大銀行之一的信貸經理的請求，希望他借款500萬元人民幣（約70萬美元），先存入指定的銀行賬戶，下個月初再還款。銀行表示自行負責利息支出。Bloomberg ・ 4 小時前
美國上市｜港產獨角獸曾考慮香港 上市首九個月轉虧為盈賺628萬 Klook申美國上市
港產獨角獸公司、著名旅遊體驗預訂平台Klook Technology Limited宣佈啟動赴美上市，早前已經向美國證券交易委員會（SEC）提交了F-1表格註冊聲明，擬進行美國存託股票（ADS）的首次公開募股（「IPO」），早前曾經考慮赴港上市。BossMind ・ 23 小時前
巴菲特將不再寫股東信 不再出席股東會 剩1500億美元待捐
巴郡董事長巴菲特 (Warren Buffett) 週一 (10 日) 宣布，他未來將不再撰寫年度股東信與出席年度股東會，在即將退休前，他已向四個家族基金會捐出約 14 億美元，並計畫在未來將其近 1,500 億美元的全部財富用於慈善事業。鉅亨網 ・ 1 天前
聯交所譴責合景泰富(01813.HK)主席等六名現任董事及前公司秘書
聯交所發紀律行動聲明，譴責合景泰富(01813.HK)執行董事、主席及前授權代表孔健岷、執行董事及行政總裁孔健濤、執行董事孔健楠、執行董事蔡風佳、獨立非執行董事及審核委員會主席譚振輝、獨立非執行董事及審核委員會成員羅耀榮、前公司秘書及授權代表陳健威。 聯交所進一步指令相關董事及陳健威各人在90天內完成18小時有關監管和法律議題以及《上市規則》合規事宜的培訓。 個案有關該公司遲遲未有就兩項主要交易發送資料通函，以及一直未有在規定的期限內回覆聯交所的查詢。相關董事在履行董事職責上並未以應有的技能、謹慎和勤勉行事，亦未有盡力促使該公司遵守《上市規則》。 孔健岷及陳健威生作為該公司當時的授權代表，未有擔當該公司與聯交所之間的主要溝通渠道，確保董事會知悉聯交所的來函及查詢。陳健威作為公司秘書亦未有就該公司遵守《上市規則》的事宜，為董事會提供適當的意見及協助。他的作為及不作為導致該公司違反《上市規則》。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
政府成功發售100億元數碼綠色債券
香港特區政府宣布,在政府可持續債券計劃下成功定價約100億港元等值的數碼綠色債券,涵蓋港元、人民幣、美元及歐元。是次發行規模較去年的60億港元增加近七成。經過11月3日至7日的網上路演後,這批數碼綠色債券在昨日定價,25億港元的二年期債券為2.5%;25億人民幣的五年期債券為1.9%;3億美元的三年期債券為3.633%;3億歐羅的四年期債券為2.512%。財政司司長陳茂波表示,特區政府這次發行的第三批數碼綠色債券,發行總額創新高達100億港元,認購熱烈,反映市場對相關代幣化產品的支持;同時,也應用了多項創新技術,進一步推動以金融科技賦能債券以及綠色和可持續金融市場發展。特區政府會通過恒常化發行代幣化債券,助力市場建立更全面的基準,擴大數字金融的更廣泛應用,鼓勵產品和服務創新。財經事務及庫務局局長許正宇指出,這是政府發行的第三批代幣化債券,也是《香港數字資產發展政策宣言2.0》公布將發行代幣化政府債券常規化後首次。香港的獨特優勢讓其在推動傳統金融邁進數字資產時代方面盡佔先機。這次發行結合香港既有的金融服務優勢,將進一步鞏固香港作為領先綠色及可持續金融中心的地位。金管局總裁余偉文表示,是次infocast ・ 17 小時前
《大行》 滙研降小米(01810.HK)目標價至65.4元 電動車產能與智能手機利潤率拖累近期股價
滙研發表報告指出，小米集團(01810.HK)電動車產能與智能手機利潤率是近期股價的拖累因素，預期第三季財報符合預期，電動車部門將實現盈利。滙研將小米目標價從75.9港元下調至65.4港元，評級「買入」。 滙研表示，小米股價自9月初以來下跌了22%，認為表現欠佳是因為公司推遲電動車產能擴張，及市場對電動車能否及時交付的擔憂；此外，因應零件材料價格上漲，市場對其智能手機業務毛利潤率、物聯網產品需求的擔憂。據此，滙研分別將小米集團2026年、2027年的盈利預測分別下調9%、7%，以反映業務擴張面臨的壓力。 儘管近期疲弱，由於小米強大的執行力，滙研仍對其核心業務的高端化策略充滿信心，並認為隨著2026年電動車P2工廠的能見度更加清晰，小米股價具有上漲潛力。 滙研表示，小米將於11月中旬公布2025年第三季財報，預計其第三季淨利潤約為101億元人民幣，年增長率將放緩。根據滙研的估計，小米第三季營收為1,084億元人民幣(按年增長17%)，毛利率為22.3%。預期智能手機業務的毛利率在第三季將達到11%；預期物聯網收入為266億元人民幣、電動車第三季出貨量預計達到10.9萬輛，毛利率將微降至2AASTOCKS ・ 1 天前
至中分析｜樓市何時能全面復甦？｜蔡志忠
2025年新樓巿場成交熾熱，截至10月份一手樓銷售量約為1.71萬伙，打破了去年全年的約1.58萬伙銷量，增幅...BossMind ・ 17 小時前
美股日誌｜納指急反彈 聯邦政府重開在望
美股顯著上升，納斯達克指數經過四月以來最大的按周跌幅後，反彈超過2%，道瓊斯指數回升至47,000點以上收市。美國聯邦政府有望重新營運，投資者憧憬美國經濟可以「止蝕」。金價再度急升，紐約期金漲逾100美元。Yahoo財經 ・ 1 天前
《大行》東吳證券列出南向資金上周對港股十大淨買入及淨賣出名單(表)
東吳證券發表報告表示，上周(11月3至7日)恒生科技累跌1.2%，恒指累漲1.3%，恒生港股通上漲0.9%。行業上，能源業領漲。南向資金主要流入金融業，主要流出資訊科技業。 該行列出上周南向資金對港股十大淨買入及淨賣出名單： 1)南向資金對港股十大淨買入名單 股份│淨流入金額 小米集團-W(01810.HK)│35.3億元 中海油(00883.HK)│34.64億元 美團-W(03690.HK)│23.23億元 工行(01398.HK)│20.17億元 中移動(00941.HK)│18.01億元 建行(00939.HK)│16.79億元 康方生物(09926.HK)│15.43億元 招行(03968.HK)│14.3億元 青島銀行(03866.HK)│9.85億元 中行(03988.HK)│9.61億元 2)南向資金對港股十大淨流出名單 股份│淨流出金額 中芯(00981.HK)│-28.11億元 騰訊(00700.HK)│-17.48億元 華虹半導體(01347.HK)│-9.43億元 中興(00763.HK)│-7.65億元 舜宇(02382.HK)│-6.76億元 長飛光纖光纜(AASTOCKS ・ 1 天前
Robinhood擬設基金 讓散戶搭AI暴利列車
美國知名券商 Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD) 宣布一項重大新措施，計劃為散戶提供參與未上市人工智慧（AI）公司快速成長的機會。此舉旨在打破散戶與高成長私人市場之間的壁壘，讓「普通人」也能接觸到推動 AI 顛覆的核心力量。鉅亨網 ・ 1 天前
股神巴菲特宣布安靜退場 未來僅剩「感恩節信函」可一睹其幽默筆鋒
「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 今年底將卸任巴郡 (BRK.A) 執行長一職，結束長達數十年的投資生涯，並表示自己將「安靜退場」，不再撰寫年度股東信或公開發言，同時加速推進生前慈善捐贈計畫。鉅亨網 ・ 1 天前
金管傳發數字綠債 設4幣種 相隔年半再登場 推動發行恒常化
港府致力推動代幣化債券發行恒常化，早於今年2月《財政預算案》時已預告，金管局正準備發行第三批代幣化債券，如今終於落地。彭博引消息報道，時隔逾一年半，港府計劃發行以美元、港元、歐羅和人民幣計價的數字綠色債券，最早可能已於昨日（10日）定價。信報財經新聞 ・ 1 天前
港股周三造好曾越27000點 匯控續強、小米彈逾3%
港股周三造好，一度升越27000點，曾升300點至27008點，科指報5947點，反覆升0.39%。國指報9574點，升1.19%。藍籌金融股繼續跑贏大市，匯豐控股(00005)曾升1.69%至114.3元，友邦保險(01299)曾升2.73%至84.6元。工商銀行(01398)及建設銀行(00939)各升2%及1%。港交所(00388)擬入股金管局旗下迅清結算控股20%，銀碼最多4.55億元，股價暫升0.55%至437.8元。科技股續個別走，小米集團(01810)反彈3.44%至44.46元，ATM中，騰訊(00700)升1%，阿里巴巴(09988)跌1.62%。 (SY)infocast ・ 3 小時前
《大行》高盛：小米(01810.HK)SU7Pro/Max提車周期縮短 提升產能持續展現出卓越執行力
高盛研報指出，小米集團(01810.HK)大幅縮短SU7 Pro及SU7 Max的提車周期，從一周前的約30周和一個月前的約34周，縮短至6至9周，並維持SU7基礎版的預計提車周期約30周不變。換言之，訂購SU7 Pro/Max的消費者很可能在2025年底，即在內地2026年電動車購置稅生效前收到車輛。另外，小米在雙十一促銷期間全渠道累計支付金額(GMV)達290億元人民幣，較去年同期的319億元人民幣按年減少9%。 高盛認為，小米SU7 Pro/Max交付周期的縮短，顯示其在提升製造能力方面持續且穩健的執行力，並印證了高盛先前的觀點，即10月24日宣布的稅務補貼反映了小米對製造產能提升的信心。高盛相信小米的產能擴張將在幾個內月取得更多官方進展，認為SU7潛在新改款發布的窗口期，終於在未來幾個月內到來，這應能為SU7 作為小米的明星電動車產品之一，在進入2026年時創造有利的產品周期。 高盛對小米維持「買入」評級，12個月目標價為56.5元。雖然高盛預期股價短期內可能面臨阻力，但該行認為以12個月來看風險回報具吸引力，且該行的樂觀估值(67.4港元)與悲觀估值(39港元)之間存在正向偏AASTOCKS ・ 3 小時前