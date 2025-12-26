較預期更早！OPPO Find X9 Ultra 傳提前至明年三月發表，Find N6 進度亦加快

據業內消息指，OPPO 旗下兩款旗艦新機的推出時間可能比預期更早。原本傳聞於2026 年 4 月發表的旗艦 Find X9 Ultra，或會提前亮相。而新一代摺疊螢幕手機 Find N6 的推出進程亦據報已加快。

根據微博爆料者「智慧皮卡丘」的消息，OPPO Find X9 Ultra 將提前至 2026 年 3 月在國內市場發表。至於 OPPO Find N6，則預計於 2026 年 2 月 17 日（農曆新年前）正式推出。

OPPO Find X9 Ultra 的規格傳聞繼續以影像能力為核心，消息指其將配置雙 2 億像主鏡頭，並搭載一枚支援 10 倍光學變焦的 5000 萬像潛望式長焦鏡頭。處理器方面預計採用 Snapdragon 8 Elite Gen 5 平台，並已確認內建電池容量將超過 7000mAh。

而 OPPO Find N6 摺疊螢幕手機同樣預計採用 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，電池容量則大於 6000mAh。螢幕規格方面，據稱將配備 8.1 吋內頁主螢幕及 6.6 吋外蓋螢幕。拍攝系統則包括 5000 萬像主鏡頭，以及一枚支援 3 倍光學變焦的 5000 萬像潛望式長焦鏡頭。

此外，有別於上一代 Find N3 在印度市場以 OnePlus Open 之名發售，OPPO 據報計劃將 Find N6 以自家品牌在印度推出，意味著其全球市場策略可能有所調整。兩款新機的具體發布日期及國際市場規劃，仍有待官方進一步確認。