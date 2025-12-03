載逾百華客失蹤MH370客機 馬來西亞月底重啟搜索

香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職
其他人也在看
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 38 分鐘前
宏福苑五級火｜老伴受困火場 路透社登老翁哭喊照被批消費悲情 兒子：藉發聲療傷｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生的嚴重火災，奪去逾百居民性命，當日趕到現場的路透社攝影師Tyrone Siu，捕捉到一名七旬老翁雙臂高舉、悲痛吶喊的照片，佔據多個國際媒體版面，成為大埔火災的標誌性畫面。惟事後該照片被批評是消費悲情、不尊重災民等，路透社昨（2 日）發布跟進報道，照片中事主的老伴當日被困火場，仍然失聯，事主兒子表示，希望透過講述自己家庭的故事，作為其中一種療傷的方法。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 9 小時前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
英火災調查專家：制度失效猛於火 2017倫敦住宅大廈燒通頂 與宏福苑相似
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似。信報財經新聞 ・ 14 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 2 天前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
王嘉爾Jackson Wang太敢言嚇親主持！直率個性圈粉，自爆自己解決生理需要、「擇偶條件」感覺為先：係個人就得啦！
王嘉爾 Jackson Wang 登上 TVB 接受訪問，大爆擇偶條件與自己也有生理需要，對比起傳統不敢多提感情事的「韓國偶像」，直率又敢言的個性實在太圈粉了，隨即引起網民瘋狂討論！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
黎智英子女：父獄中健康轉差 體重下降、爛牙、指甲脫落｜Yahoo
被控串謀勾結外國勢力的壹傳媒創辦人黎智英，其子女近日接受外媒訪問，透露黎智英近日健康狀況進一步轉差，體重急劇下降、牙齒腐爛，而且指甲變綠後脫落。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜ 宏志閣居民返家取物品 限時 1.5小時 老街坊嘆不會重返家園：點敢住呀？｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，增至156死，仍有 30 人失聯。政府今明兩日（3日 - 4日）安排火災中唯一沒被波及的宏志閣居民返回居所取回重要物品，限時 1.5 小時，只允許兩人進屋，只限出入一次。早上九時起，陸續有居民乘旅遊巴或自行到場，部分人攜同行李箱、推車等入內，在場亦有義載的士接載居民，有多名身穿藍背心的政府應急隊人員協助居民進出、搬行李。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
【萬寧】今日出位價（只限03/12）
萬寧今日出位價50惠天然海藻染髮護髮膏低至$119.9/件，含5種天然海藻精華，配合4重滋養成分，染髮同時養潤髮絲，達至焗油效果，染後髮絲不乾旱，更柔順有光澤。YAHOO著數 ・ 7 小時前
宏福苑五級火 ⎮ 葉劉批官員竹棚主因論轉移視線、找代罪羔羊 「對不起逝者及家屬」
在世紀大火發生翌日，政務司司長陳國基會見傳媒時主動提出，推進金屬棚架取代竹棚，理由是竹棚「在耐燃方面始終不及金屬棚架」。其言論引發輿論，指政府意圖將大火矛頭指向竹棚。行政會議成員葉劉淑儀今日（2 日）在報章撰文，批評政府不應在未有確切定論下將起火原因歸咎竹棚，認為是轉移視線，而且是找代罪羔羊的思維，對不起死者與家屬。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 1 天前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
American Bitcoin在26分鐘內腰斬 加劇特朗普家族財富大縮水
加密貨幣礦商American Bitcoin Corp.股價周二的跳水來得猝不及防。華爾街上午9點31分，即開盤僅一分鐘後，該股就下跌了33%。五分鐘後，跌幅擴大到42%，到9點56分時已經超過了50%。Bloomberg ・ 5 小時前
宏福苑五級火｜機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名 成功救出倖存貴婦狗：生命得來不易，繼續相愛相惜｜Yahoo
日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」Yahoo新聞 ・ 1 天前