精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
輕井澤新景點2026｜輕井澤T-SITE明年3月登場 集16間人氣店：一站式歎溫泉、美食、住宿
輕井澤是港人心目中的休閒勝地，擁有歷史建築、自然景觀、購物outlet等，更是日本皇室的避暑勝地，2026年3月將有新景點地標T-SITE，集結「Torimati」、「I’m donut?」等16間人氣店，還有溫泉住宿「AQUAIGNIS」，一站式歎溫泉、美食、住宿，下次計劃輕井澤之旅，絕對要把T-SITE列入清單。
16間店鋪打造信州風情新體
即將於2026年3月開幕的「輕井澤T-SITE」絕對值得期待。這個全新商業設施就位於輕井澤站北口旁，建築設計融合自然與現代感，以「發揚並體驗信州風情，激發好奇心的閘口」為概念，總共16間店鋪將進駐。餐飲方面，設施將打造「信州體感區」，以當地食材入饌，呈現地道風味。東京人氣店「Torimati」與壽司名店「鮨屋小野」將首次登陸輕井澤。甜品方面，人氣生冬甩專門店「I’m donut?」也將在此開設甲信首間分店，主打入口即化的口感；還有名廚辻口博啓的手作朱古力店等等。
溫泉與設計酒店同步登場
除了美食，T-SITE也特別引入溫泉住宿「AQUAIGNIS」，首次進軍甲信越地區，設有露天浴池與戶外桑拿，桑拿設施亦提供兩種不同體驗，無論日歸或住宿都能享受療癒時光。住宿方面，設施內將設有僅9間客房的小型設計酒店「HACIENDA KARUIZAWA」，由英國設計名店「The Conran Shop」監修，融合簡約美學與自然元素，打造出舒適又具品味的空間。
輕井澤T-SITE
開幕日期：2026年3月
地址：日本長野縣北佐久郡輕井澤町大字輕井澤字中谷地 1178 番 1293
網址：按這裡
