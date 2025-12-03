輕井澤新景點2026｜輕井澤T-SITE明年3月登場 集16間人氣店：一站式歎溫泉、美食、住宿

輕井澤是港人心目中的休閒勝地，擁有歷史建築、自然景觀、購物outlet等，更是日本皇室的避暑勝地，2026年3月將有新景點地標T-SITE，集結「Torimati」、「I’m donut?」等16間人氣店，還有溫泉住宿「AQUAIGNIS」，一站式歎溫泉、美食、住宿，下次計劃輕井澤之旅，絕對要把T-SITE列入清單。

輕井澤T-SITE將於2026年3月登場。（官方圖片）

16間店鋪打造信州風情新體

即將於2026年3月開幕的「輕井澤T-SITE」絕對值得期待。這個全新商業設施就位於輕井澤站北口旁，建築設計融合自然與現代感，以「發揚並體驗信州風情，激發好奇心的閘口」為概念，總共16間店鋪將進駐。餐飲方面，設施將打造「信州體感區」，以當地食材入饌，呈現地道風味。東京人氣店「Torimati」與壽司名店「鮨屋小野」將首次登陸輕井澤。甜品方面，人氣生冬甩專門店「I’m donut?」也將在此開設甲信首間分店，主打入口即化的口感；還有名廚辻口博啓的手作朱古力店等等。

廣告 廣告

人氣生冬甩專門店「I’m donut?」也將在此開設分店，主打入口即化的口感。（官方圖片）

更不可錯過名廚辻口博啓的手作朱古力店。（官方圖片）

溫泉與設計酒店同步登場

除了美食，T-SITE也特別引入溫泉住宿「AQUAIGNIS」，首次進軍甲信越地區，設有露天浴池與戶外桑拿，桑拿設施亦提供兩種不同體驗，無論日歸或住宿都能享受療癒時光。住宿方面，設施內將設有僅9間客房的小型設計酒店「HACIENDA KARUIZAWA」，由英國設計名店「The Conran Shop」監修，融合簡約美學與自然元素，打造出舒適又具品味的空間。

引入溫泉住宿「AQUAIGNIS」，首次進軍甲信越地區，設有露天浴池與戶外桑拿，桑拿設施亦提供兩種不同體驗，無論日歸或住宿都能享受療癒時光。（官方圖片）

僅9間客房的小型設計酒店「HACIENDA KARUIZAWA」，由英國設計名店「The Conran Shop」監修，融合簡約美學與自然元素，打造出舒適又具品味的空間。（官方圖片）

建築設計融合自然與現代感。（官方圖片）

輕井澤T-SITE就位於輕井澤站北口旁。（官方圖片）

輕井澤T-SITE

開幕日期：2026年3月

地址：日本長野縣北佐久郡輕井澤町大字輕井澤字中谷地 1178 番 1293

網址：按這裡

更多相關文章：

東京新酒店19大推介、人均低至$205！望東京鐵塔暢泳/機器人遞毛巾/鄰近東京站

東京平酒店推介！日本商務APA連鎖品牌外還有這些選擇 人均$374.4起 高CP值/鄰近地鐵站/溫泉大浴場

東京酒店｜新宿高CP值靚景酒店推介！每晚人均低至$432起 房間直望棒球聖地、秋季眺望明治神宮銀杏林

東京酒店2025｜東京9大溫泉酒店推介！最平人均$572起 大型水療中心、東京靚景大浴場、免費拉麵/雪條/乳酸飲品

東京酒店推介｜OMO3淺草by星野集團 淺草站步行5分鐘直達、打卡晴空塔+淺草寺

東京酒店推介｜JR東日本METS酒店人均只需$267起！JR站出閘即達 24小時自助飲品吧/多款浴鹽、入浴劑選擇

到東京近郊度假去！周邊私房景點與入住飯店精選口袋清單

日本旅遊｜東京近郊5大人氣景點！河口湖/鎌倉/箱根/川越/輕井澤 附交通方法及車程資訊

日本旅遊｜河口湖12大住宿推介！人均最平$631.5起 日本首間酒莊Villa、山梨唯一米芝蓮星鑰、星空帳幕睇逆富士