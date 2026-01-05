冬季季候風 周三市區最低氣溫11度
CES2026｜輕到唔信係真！新合金「Aerominum」加持 LG Gram Pro 16 竟比 MacBook Air 更輕
但輸入手感仍有進步空間。
LG 於今年 CES 帶來全新一代 Gram Pro 筆電系列，延續品牌一貫的「輕薄」取向，並且終於改善過往「機身太軟」的問題。新機採用自家研發的 「Aerominum」鋁鎂合金材質，在保持極致輕量的同時，結構強度明顯提升。
「Aerominum」機身新登場，16 吋僅重 1.18kg
新一代 Gram Pro 提供 16 吋與 17 吋兩個尺寸，外觀設計仍維持簡潔路線。其中 16 吋版本配備 2.8K OLED 屏幕及 Intel 最新 Panther Lake 處理器，並支援雙 NVMe SSD 儲存槽。
不過最大的賣點當然還是重量，新 Gram Pro 僅 2.6 磅（約 1.18kg），比 MacBook Air 等不少 13 吋筆電都要更輕。雖然外觀看似平平無奇，但拿上手時的輕盈感相當震撼。機身亦不再出現明顯的彎曲問題，整體質感顯著增強。
鍵盤表現仍有進步空間
不過，輕薄設計也帶來取捨。根據我們姊妹網站 Engadget 的動手玩心得，用家最容易感受到的問題，仍是鍵盤鍵程太短，打字手感偏硬，長時間使用或會感覺不太舒適。此外觸控板亦屬「合格但不驚喜」的水準，與 Apple 或 Microsoft 同級機種仍有差距。
17 吋版本內置 RTX 顯示卡，重量仍屬輕巧
至於 Gram Pro 17 吋版，同樣採用「Aerominum」機身。雖然它搭載了 NVIDIA RTX 5050 GPU，但重量仍只有 3.8 磅（約 1.7kg），依然屬同尺寸筆電中的佼佼者。該顯示卡足以應付大部分 1440p 遊戲，相信對希望兼顧工作與娛樂的用家來說，會是一個不錯的選擇。
