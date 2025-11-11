鳳凰｜一號風球今日日間維持
輕奢首飾Monica Vinader限時低至半價！Baroque珍珠吊墜低至$385/客製化18K鍍金項鏈$600｜雙11優惠2025
最後兩日！Monica Vinader開放低至半價優惠專區，即看內文：
凱特王妃都加持的英國珠寶品牌品牌Monica Vinader開放雙11優惠專區，有1,359款寶石、珍珠、18K金等材質製造成的耳環、項鏈、戒指等首飾低至半價，款式比之前減價時選擇更加多，絕不是倉底貨！年尾參加聚會和約會時，不少朋友會想用精緻的首飾來搭配服裝，讓整套造型更加精緻。Monica Vinader質感好、價格親民，這次突發大減價非常適合買多幾款來襯衫。感興趣的朋友，優惠只剩下最後兩日，大家記得快手去入貨啦！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
限定優惠詳情：
Monica Vinader隨意門
百搭輕奢首飾 送禮自用都可以
來自英國的Monica Vinader，一直是凱特王妃大愛的輕奢珠寶品牌，簡約典雅的時尚設計，而且價格親民，吸引了不少小資女生。凱特王妃最愛的是珍珠系列，這次減價款也有不少以珍珠製成的首飾，首推又圓又大巴洛克珍珠製成的吊墜，5折後只需$385，搭配溫柔米白色針織衫超仙女！不過這款需要自己再去搭配項鍊，18k金項鏈加配價也只需$455，兩者加起來在千元內，價格很吸引！還有珍珠手鏈、珍珠戒指也是低至半價，光澤絕美必買！
穿著個性型格的朋友則可以看看可以私人訂製圖案、字母的首飾，無論是自用還是送禮都一流。推介入手半價的ID Mini Locket Chain Necklace，大家可以選擇在吊墜中加入信息、圖案和塗鴉，送給朋友當作Friendship禮物，相信是非常有意義的事情。除此之外還有適合疊戴的Nura Reef Bangle、Beaded Chain Bracelet等，都很有個性，戴上身會顯得有品味，大家不妨入手看看吧！
Baroque Pearl Pendant
5折特價：$375｜
原價：$750
ID Mini Locket Chain Necklace
5折特價：$600｜
原價：$1,200
Beaded Chain Bracelet
7折特價：$490｜
原價：$700
Heart Mini Pearl Bracelet
7折特價：$805｜
原價：$1,150
Nura Reef Bangle
7折特價：$2,135｜
原價：$3,050
Corda Mini Huggie Earrings
5折特價：$350｜
原價：$700
Siren Muse Small Hoop Earrings
7折特價：$665｜
原價：$950
Siren Muse Stacked Ring
7折特價：$595｜
原價：$850
Nura Round Pearl Ring
7折特價：$840｜
原價：$1,200
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：周生生快閃優惠激減低至5折！18K白色黃金鑽石頸鍊半價低至$4XXX、肉桂狗999.9黃金金片只需$702｜雙11優惠2025
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
雙11優惠2025｜Vivienne Westwood折上折低至48折！Logo衫/首飾不用千元、人氣餃子袋低至$1,384
Self-Portrait雙11優惠低至3折！凱特王妃、Jisoo、鞏俐、劉嘉玲都愛穿的貴婦裙減價$1,0XX起｜雙11優惠2025
其他人也在看
今日優惠｜屈臣氏/萬寧會員限定全場95折、百佳雙11貨品低至$1 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 19 小時前
HOKA波鞋雙11限時快閃75折！「旅行神鞋」Clifton10、Bondi9全部大劈價｜雙11優惠2025
雙11優惠2025正進行得如火如荼，繼之前介紹過Lululemon、Adidas、Asics、New Balance等運動品牌後，Yahoo購物專員發現HOKA波鞋在網購平台FARFETCH都有限時快閃75折，當中超過60款波鞋及涼鞋列入減價清單中，包括近年爆紅的Clifton、Bondi、Hopara等人氣系列，而且不少款式的碼數都仍然幾齊，非常難得！超厚底波鞋兼行山鞋HOKA近年攻佔潮流界，想趁特價追上潮流的話，今次FARFETCH雙11優惠絕對是大好機會！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
【大生生活超市】星期一＋11.11 八達通購物滿$188享89折（即日起至29/11）
今個11月逢星期一及11月11日，只要到大生生活超市購物滿$188，用八達通支付，即可享89折優惠！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【百佳】雙11優惠券開搶 送超過$500優惠（即日起至13/11）
百佳11.11網購佳折送上雙11優惠券，送上超過$500優惠，每日都有$30電子優惠券、$1產品等優惠等緊大家！YAHOO著數 ・ 20 小時前
周生生快閃優惠激減低至5折！18K白色黃金鑽石頸鍊半價低至$4XXX、肉桂狗999.9黃金金片只需$702｜雙11優惠2025
期待已久，年尾最抵deal的雙11減價季終於到來！雙11優惠除了大家認識的京東、淘寶外，其實不少網購平台及品牌官網都會加入雙11戰團。周生生官網今年雙11優惠優非常吸引，由11月10日下午4點至11月11日下午4點，24小時快閃優惠，逾2,000款產品低至半價！Yahoo購物專員推介入手18K白色黃金鑽石頸鍊，折後平近$5,000，晶瑩剔透的天然翡翠串飾低至$1,584、肉桂狗999.9黃金金片低至$702等，指定黃金飾品更有免工費優惠，無論大家想買定聖誕禮物、生日禮物或周年禮物，今次優惠都是入手好機會！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
雙11優惠2025｜Catalog網店波鞋低至37折！低至$329入手adidas Taekwondo薄底鞋、Asics復古波鞋
今年雙11優惠運動品牌的折扣超有誠意，繼早前介紹過的adidas、Elemis、COACH等之後，雲集不同運動品牌的Catalog亦推出雙11優惠，網店由即日起產品低至37折、設1件包郵專區，購買指定服飾鞋款領取優惠碼，更可額外減多$50，折扣力度非常強勁！Yahoo購物為大家精選必搶抵買波鞋、服裝，想知優惠詳情，即看以下推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11旅行優惠2025｜Trip.com、Klook、Rakuten Travel旅遊平台優惠（持續更新）機票/酒店/景點門票/交通最抵折扣攻略
雙11旅行優惠眾多，Yahoo購物專員知道大家睇得眼花撩亂，無法牢牢記住各個人氣優惠推出的日期和時間，所以特別整合了這篇懶人包！只要bookmark這篇文章，就方便每日查看第二日的雙11優惠～即睇Trip.com、Klook、Rakuten Travel及永安旅遊平台11月11日推出的熱門優惠！Yahoo 旅遊 ・ 15 小時前
Klook雙11旅行優惠！迪士尼/海洋公園/全線長隆酒店低至半價、澳門船飛$1、送澳洲機票
經過一輪雙11預熱優惠，Klook終於見真章，將於11月11日全日24小時發放本地及海外至抵優惠，大派即減$1,111優惠碼及一折優惠碼之餘，亦由凌晨12點至晚上11點釋出超過200個優惠，當中有本地2大人氣主題樂園低至半價、全球酒店高達$1,111折扣、內地玩樂低至買1送1，還有本地餐飲/海外SIM卡/交通出行/全球自助餐低至$11等，而消費最高的幸運兒可獲雙人澳洲來回機票，立即睇睇以下精選優惠吧！Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
【IKEA】11.11購物節 精選貨品低至3折（即日起至26/11）
IKEA 11.11購物節又來了！由即日起至11月26日，精選家品低至3折，買滿$4,000即免費送貨！今次優惠產品包括傢俬家飾，如RUNMARÖ層架組合減至$499.9、BLÅVINGAD潛水艇玩具11件套裝由$179.9減至$49.9、ROSENSKÄRM人體工學枕頭減至$119.9。YAHOO著數 ・ 17 小時前
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠2025並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
超前部署｜ Black Friday黑五優惠2025早鳥攻略+聖誕禮物提案
年末消費旺季來臨。除了廣為人知的雙11，Black Friday（黑色星期五）同樣是重大折扣檔期。參與商家多以海外為主，但不少官網不支援直送香港，令本地消費者海外購物時感到無從入手。特約資訊 ・ 15 小時前
再見愛人5｜李施嬅淚灑現場自爆曾扮幸福 控訴4次手術車崇健未曾陪伴
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，李施嬅於節目中毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，令網民睇得氣憤又心疼。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 1 天前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
太狠了！中國創作者完成《一拳超人》埼玉訓練法1000天，連作者ONE都驚呆祝賀
由網路漫畫家 ONE 所創作的作品《一拳超人》中，主角埼玉為了成為英雄，連續三年每天進行長跑 10 公里、100 下伏地挺身、100 下仰臥起坐、100 下深蹲，最終變得強大但也掉了頭髮。之前一位中國健身創作者挑戰起這套訓練法，最後竟然成功堅持到第 1000 天，還收到了作者 ONE 與村田雄介的祝賀！Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
59歲李若彤「脖子凹陷」真相曝光！每天健身5小時體脂15% 霸氣回嗆：那是青筋不是皺紋
「姑姑」李若彤又因狀態登上熱搜！近日她在社群平台分享健身影片，身穿運動背心大秀緊實線條，卻因頸部明顯的縱向肌肉引發討論。有網友擔心「太瘦會顯老」，她隨即在留言區霸氣回覆：「那是青筋，不是皺紋！」一句話化解爭議，也展現她一貫的率真自信。姊妹淘 ・ 19 小時前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 1 天前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
海底撈開壽司店對標壽司郎？大家樂危急存亡趕快參考
大家樂在經歷一番改革後依然無起色，再度預告純利大跌，有分析計及每家分店每月獲利僅約1.38萬元，品牌搖搖欲墜。事實上，近年餐飲業「內卷」嚴重，大家樂並非唯一求變的一位，但相比大家樂的停滯不前，百勝中國與海底撈的商業動作便更大膽而且成效顯著，海底撈近日甚至再變出子品牌「如鮨寿司」，正式與壽司郎展開競爭。相反大家樂還在旨望其56蚊焗豬扒飯，會成為非物質文化遺產。Yahoo財經 ・ 20 小時前
新聞女王2︳炎明熹離巢 主題曲由41歲「新人」呂喬恩主唱 身材同資歷同樣有料
TVB重頭劇《新聞女王2》今晚電視首播，佘詩曼演嘅Man姐文慧心點樣霸氣拆局勢成焦點，而劇集主題曲由邊個主唱都係討論話題Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前