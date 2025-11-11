Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

輕奢首飾Monica Vinader限時低至半價！Baroque珍珠吊墜低至$385/客製化18K鍍金項鏈$600｜雙11優惠2025

凱特王妃都加持的英國珠寶品牌品牌Monica Vinader開放雙11優惠專區，有1,359款寶石、珍珠、18K金等材質製造成的耳環、項鏈、戒指等首飾低至半價，款式比之前減價時選擇更加多，絕不是倉底貨！年尾參加聚會和約會時，不少朋友會想用精緻的首飾來搭配服裝，讓整套造型更加精緻。Monica Vinader質感好、價格親民，這次突發大減價非常適合買多幾款來襯衫。感興趣的朋友，優惠只剩下最後兩日，大家記得快手去入貨啦！

限定優惠詳情：

凱特王妃同款Monica Vinader Nura Pearl Necklace

百搭輕奢首飾 送禮自用都可以

來自英國的Monica Vinader，一直是凱特王妃大愛的輕奢珠寶品牌，簡約典雅的時尚設計，而且價格親民，吸引了不少小資女生。凱特王妃最愛的是珍珠系列，這次減價款也有不少以珍珠製成的首飾，首推又圓又大巴洛克珍珠製成的吊墜，5折後只需$385，搭配溫柔米白色針織衫超仙女！不過這款需要自己再去搭配項鍊，18k金項鏈加配價也只需$455，兩者加起來在千元內，價格很吸引！還有珍珠手鏈、珍珠戒指也是低至半價，光澤絕美必買！

穿著個性型格的朋友則可以看看可以私人訂製圖案、字母的首飾，無論是自用還是送禮都一流。推介入手半價的ID Mini Locket Chain Necklace，大家可以選擇在吊墜中加入信息、圖案和塗鴉，送給朋友當作Friendship禮物，相信是非常有意義的事情。除此之外還有適合疊戴的Nura Reef Bangle、Beaded Chain Bracelet等，都很有個性，戴上身會顯得有品味，大家不妨入手看看吧！

Baroque Pearl Pendant

5折特價：$375｜ 原價：$750

Baroque Pearl Pendant

ID Mini Locket Chain Necklace

5折特價：$600｜ 原價：$1,200

ID Mini Locket Chain Necklace

Beaded Chain Bracelet

7折特價：$490｜ 原價：$700

Beaded Chain Bracelet

Heart Mini Pearl Bracelet

7折特價：$805｜ 原價：$1,150

Heart Mini Pearl Bracelet

Nura Reef Bangle

7折特價：$2,135｜ 原價：$3,050

Nura Reef Bangle

Corda Mini Huggie Earrings

5折特價：$350｜ 原價：$700

Corda Mini Huggie Earrings

Siren Muse Small Hoop Earrings

7折特價：$665｜ 原價：$950

Siren Muse Small Hoop Earrings

Siren Muse Stacked Ring

7折特價：$595｜ 原價：$850

Siren Muse Stacked Ring

Nura Round Pearl Ring

7折特價：$840｜ 原價：$1,200

Nura Round Pearl Ring

