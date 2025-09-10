輕巧機身下的極致細部捕捉力，HUAWEI Pura 80 上手試玩!

焦點

HUAWEI Pura 80 系列近期再添加新成員，這款就是開價五千中的細屏攝影旗艦 Pura 80 Pro。該機憑藉輕巧機身與擁有強勁的拍攝能力，成為近期一款好值得留意的細屏手機!

上手 HUAWEI Pura 80 的第一刻，輕量化設計所帶來的手感提升確實令人印象深刻。Pura 80 成功將重量控制在一個非常舒適的範圍，配合機身兩側的流線型曲面處理，令單手長時間握持操作亦變得輕鬆自如。該機機背採用了磨沙玻璃機背，加金屬中框保留了高端機種應有的精緻感，同時大幅減輕了攜帶負擔。HUAWEI Pura 80 提供了絲絨金、絲絨黑及絲絨白三種配色，而今次筆者上手是絲絨白色彩!

HUAWEI Pura 80 正面搭載一塊 6.6 吋 LTPO OLED 屏幕 (2,760 x 1,256) 120Hz 更新率屏幕。鏡頭模組同樣延續了標誌性的三角形鏡頭模組設計，同時創新的設計理念。

▲ 四邊激窄螢幕邊框帶來極佳畫面視野

▲ 機背改用純粹單一色磨沙玻璃物料打造，個人覺得比是整個系列中最簡潔的一款

▲屏幕上開孔上設有1300萬像自拍鏡頭

與系列其他成員一樣，Pura 80 機頂機底均具立體聲揚聲器，兩面 Nano SIM 卡槽及 Type-C 埠置於機底，電源及音量鍵則集中在機身右側。不過今代取消了屏下指紋解鎖，改用到附設在電源鍵上。

▲ SIM 卡槽、Type-C 埠、立體聲揚聲器

▲ 電源鍵(附設指紋解鎖)及音量鍵集中在機身右側

▲ 港行 Pura 80 Pro 預載 EMUI 15 版本，試用 256GB 機型啟動後仍有 211.7GB空間供用戶使用。

用家關心的 GMS 元件對應方面，其實港版的 EMUI 15 已提供 ”microG” 及 “GBox” ，用家只需安裝兩個應用後。實試港行 Pura 80 Pro 亦已成功安裝及使用 Google Play、Chrome 跟 YouTube 等常用 Android 應用程式，並分別以 Google 帳號成功登入 Chrome 瀏覽器、YouTube 播放器並正常瀏覽網頁、播放影片。

HUAWEI Pura 80 配備 Kirin 9010s 處理器，該處理器與 9020 相似的CPU架構，並搭載Maleoon 910 GPU。採用先進的 12.50GHz 泰山核心 + 32.05GHz 泰山核心 + 4 x 1.50GHz A510 核心的 1 + 3 +4 核心架構。 此外，還內建12GB RAM 及內置5170mAh (支援 66W HUAWEI SuperCharge 有線充電及 50W HUAWEI SuperCharge 無線充電)。

▲配備 Kirin9010S 晶片組，於跑分成績仍相當不錯。

HUAWEI Pura 80 搭載 5000 萬像超聚光鏡頭(f/1.4~f/4.0 光圈,OIS 光學防手震) + 1200 萬像潛望式長焦鏡頭 (f/3.4 光圈,OIS 光學防手震) + 1300 萬像超廣角鏡頭 (f/2.2 光圈) + 150 萬多光譜通道紅楓原色鏡頭。

在光線充足的戶外環境下，Pura 80 的表現突出。其搭載的全新超微距攝影系統，能夠以極近的距離對焦主體。成像效果清晰銳利，細節還原度極高，色彩飽和且自然。

轉戰至室內或低光環境，HUAWEI 著名的計算攝影算法，透過多幀合成與 AI 降噪技術，Pura 80 在弱光微距拍攝下依然能保持畫面的純淨度，有效抑制雜訊，同時成功保留被攝物的紋理與細節。

HUAWEI Pura 80 成功將「輕巧便攜」與「極致細部拍攝」這兩個看似矛盾的訴求融合於一身，對追求攝影用戶來說，它的確提供了一個非常具吸引力的選擇。如果你正在尋找一部能輕鬆放入口袋，卻又擁有強大近攝能力的影像旗艦， HUAWEI Pura 80 絕對值得你列入考慮清單之中。

由 即日起至 10 月 31 日，凡於指定零售商及運營商選購全新 HUAWEI Pura 80 港澳原廠行貨，即享$600 折扣優惠 及 獲贈 HUAWEI FreeBuds Pro 4無線耳機 (建議零售價: $1,549) 乙件。優惠數量有限，送/換完即止，個別零售商及運營商之預訂優惠或有所不同，詳情請向店員查詢。

