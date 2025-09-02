輕巧 16g 機身搭載 32-Bit 浮點內錄 + 400 米無損傳輸，DJI Mic 3 正式登陸香港！

DJI 近日正式發布革命性專業音訊設備 DJI Mic 3 無線麥克風系統。這款僅重 16g 的迷你麥克風竟集結四發八收技術、32-Bit 浮點內錄、雙頻抗擾傳輸等專業級功能等。

DJI Mic 3 正式登陸香港！全新一代無線麥克風系統強勢登場，以磁吸與夾持雙模式設計、可拆卸旋轉背夾帶來前所未有的收音靈活性，完美適應各種拍攝場景。創新的充電收納盒可完整收納兩個發射器與一個接收器，連防風毛套也能輕鬆放入，大幅提升外拍便利性。

專業用戶必關注的是，DJI Mic 3 支援最多 4 個發射器同時連接，錄製 4 路獨立音源，更可將音訊從主接收器同步傳輸至 7 台從接收器，極適合多人訪談與多機位綜藝拍攝。系統提供單聲道、立體聲及四聲道三種模式，為後期製作提供極大彈性。

傳輸性能再突破！雙頻抗擾技術結合 2.4 GHz 與 5 GHz 雙頻段自動跳頻，實現最遠 400 公尺穩定傳輸。無損音訊模式更支援 48 kHz 24 bit 高解析音質無壓縮傳送，音質表現達專業級水準。

內錄方面，32 Bit 浮點錄音提供超高動態範圍，細語與巨響皆清晰保留。雙文件錄製模式可同步生成原始與優化音訊，簡化後期流程。內建時間碼系統確保多機同步精度，24 小時內誤差小於 1 幀。

智能功能同樣出色，自動增益調節可智慧防爆音，三檔音色預設與兩檔降噪適應不同環境。1.1 英吋 AMOLED 觸控螢幕與參數轉盤操作直覺，並可透過 DJI Mimo app 遙控設定。

續航表現驚人，發射器與接收器單次使用達 8 小時和 10 小時，搭配充電盒總續航更達 28 小時。支援 3C 倍率快充，充電 5 分鐘即可使用 2 小時，完整充電僅需 50 分鐘。

作為 DJI OsmoAudio 生態核心，可直連 Osmo 系列設備無需接收器。配備帶鎖 3.5 mm 輸出埠、監聽埠與 USB C 接口，全面兼容各類創作需求。

DJI Mic 3 即日起在香港發售，標準套裝（兩發一收含充電盒）定價港幣 2,499 元，基本套裝（一發一收）售港幣 1,419 元。單品發射器、接收器與充電盒分別售港幣 759 元、869 元及 539 元。