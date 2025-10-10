恒生私有化：一文睇有何好處？股東仍可收息？
連假狂吃後輕斷食急救！168 vs 1410哪個更有效？減重醫曝「4大原則」防體重反彈
中秋連假才剛結束，雙十國慶與光復節連假又接連而至，連假一波接一波，免不了大魚大肉、甜點美酒。不少民眾在假期結束後，會尋求「輕斷食」急救，其中最受討論的就是 168 斷食法（禁食 16 小時、進食 8 小時）與 1410 斷食法（禁食 14 小時、進食 10 小時），不少藝人與網紅也曾分享自身經驗。
「初日診所」內科暨減重專科醫師陳威龍表示，大餐過後利用輕斷食，確實能幫助身體恢復代謝平衡，但不論哪一種方式，都不能把進食時段當作大吃大喝的藉口，否則可能越減越胖。斷食不是萬靈丹，吃什麼有時候比幾點吃更關鍵。陳威龍更整理出三個最常見的「輕斷食大哉問」，逐一解答。
Q1.168 vs 1410，哪個比較好？
2024 年刊登於《Journal of Diabetes Investigation》的一項隨機對照試驗，找來 99 名肥胖的第二型糖尿病患者，分別每週三天執行 168 斷食、1410 斷食，或維持常規糖尿病飲食，並追蹤 12 週。結果顯示：
168 斷食：平均減重 3.18 公斤（約 4.02% 體重）
1410 斷食：平均減重 2.5 公斤（約 3.15% 體重）
對照組：僅減少 0.4 公斤（約 0.55% 體重）
在血糖與血脂改善方面，兩種斷食差異不大，都能有效降低空腹血糖與糖化血色素，並改善膽固醇指標。
雖然 168 在減重成效上略勝一籌，但 1410 相對容易執行，可能更適合一般人長期維持。不過，研究強調兩個斷食組在試驗期間，都必須遵循健康的糖尿病飲食原則，例如避免甜點、糯米與高糖食物，並且建議每週至少運動三天。不僅是因為受試者本身是糖尿病患者需要嚴格控制，更說明斷食帶來的效果，並非只靠「不吃」，而是必須搭配健康飲食與規律生活。
Q2、進食時段，可以想吃什麼就吃什麼嗎？
絕對不行！斷食後腸胃處於空腹狀態，如果一開始就吃高糖或高澱粉食物，血糖會像雲霄飛車般急速升降，造成血糖震盪。不僅容易導致暴食、體重反彈，長期下來與胰島素阻抗與心血管疾病風險有關。
陳威龍醫師也提供斷食後的 4 大飲食原則：
1、原型食物為主：以蔬菜、低 GI 澱粉（地瓜、糙米）、瘦肉、魚、蛋、豆腐為主，儘量避免加工、高糖與油炸食物。
2、均衡營養：善用 211 餐盤（2 份蔬菜、1 份蛋白質、1 份全穀澱粉），確保飲食均衡。
3、控制份量：即使進食時段縮短，仍建議分 2～3 餐，每餐八分飽，避免報復性大吃。
4、掌握順序：依照 水→肉→菜→飯→果 的順序進食，能延緩血糖上升並維持飽足感。
Q3、人人都可以輕斷食嗎？
並非如此。陳威龍醫師特別提醒，包含孕婦、青少年、長期血糖控制不佳，或正在使用降血糖藥物的患者，都不建議自行嘗試任何斷食方式。
此外，如果在斷食過程中出現頭暈、心悸、暴食反撲，或因過度極端斷食導致月經紊亂、肌肉流失，就代表身體已經承受過度壓力，應及早尋求醫師或營養師協助。
連假大餐後，斷食可以是調整代謝的有效工具，但健康飲食與規律生活才是根本。與其一味追求少吃，不如專注於吃得對、持續得久，才是長久維持健康與體重控制的關鍵。
延伸閱讀
中秋烤肉怕胖不敢吃？醫師：掌握5大烤肉守則，不只控糖、還能慢老！
其他人也在看
日本流感季提早殺到！日本厚生勞動省：較去年早5週爆發、東京、沖繩為重災區 即睇預防措施
計劃到日本旅行的話就要注意啦！日本厚生勞動省在10月3日正式宣布，全國已進入流感流行期，比去年提早了整整5個星期。根據最新數據，9月22日至28日期間，全國約3,000間定點醫療機構共通報4,030宗流感個案，每間醫療機構平均通報1.04人，已突破流行期指標。東京、沖繩等港人熱門旅遊地更成為重災區，專家分析，今年夏天的酷暑天氣及大阪關西萬博帶來的國際人流，成為流感提早爆發的主因。準備出發的大家，記得做足防疫措施。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
消委會狗糧｜20款狗糧罐頭或盒裝濕糧大檢測！一款副食罐鉛超標或影響腦神經 邊兩款有五星？
狗糧分罐頭濕糧跟乾糧，消費者委員會534期測試20款主要狗糧罐頭或盒裝濕糧產品，發現有8成狗用主食罐微量營養素和氨基酸含量未符國際建議，當中更有鉛超標的情況！主人們快來看看，應該選甚麼的狗罐頭給家中的寵物吧！Yahoo Food ・ 4 小時前
小儀宣佈退休離開商台 森美祝福：我戥你高興！
54歲商台著名DJ小儀，今日（10日）於節目內宣佈退休，並會離開商台！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
網紅五索玩「你問我答」稱：有錢都唔包馬生 談及小朋友即爆喊
35歲的網紅「五索」（鍾睿心）今年初被爆出是坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗的情婦，事後高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。五索於周四(10月6日)上載短片大玩「你問我答」，當提及孩子更忍不住流淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 1 天前
58歲鄭伊健與蒙嘉慧的「簡單愛情生活」，一同打機也覺快樂：生活夠用就已經好開心
鄭伊健迎來58歲生日，過得簡單的他，無論是保養得宜的程度，還是「打機萬事足」的心態，也令人津津樂道。另一個令人為他高興的，想必是和太太蒙嘉慧（Yoyo）的穩定生活，由在香港、日本兩地走，到回流香港，不時踩踩單車又過一天，這樣的婚姻低調又令人羨慕。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
【中環解密】鄭志剛點出亞洲家族財富傳承死穴
周大福鄭氏家族長孫鄭志剛，以香港財富傳承學院主席身份接受雜誌Tatler Asia訪問，問及當代亞洲家庭財富傳承面臨的挑戰，他回應說，許多家族缺乏整體治理體系去協調話事人、成員、管理者及各持份者的不同利益，而這種缺失往往導致家族內部分裂，最終導致喪失共同目標。信報財經新聞 ・ 14 小時前
Lululemon低至半價「這裡買」再平啲？Jennie同款Sports Bra低至$3XX、修腿提臀Leggings低至$4XX
有Lululemon的粉絲嗎？即使市面上多了瑜珈服品牌的競爭，但有「瑜珈界愛馬仕」之稱的Lululemon地位還在頂流，近期更被Yahoo購物專員留意到有低至半價優惠，Jennie同款Sports Bra折後低至$315！趁還有碼數就買定離手！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
羅樂林陳寶儀同居分房生活關係良好 與許紹雄一家團圓聚餐齊慶中秋
羅樂林曾表示與第二任太太陳寶儀已分房瞓多年，不過二人一直都沒有離婚，繼續同居分房生活，並保持良好的家庭關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
林穎嫺返港慶中秋優雅風采依然 女兒遺傳優良基因洛杉磯選美獲獎
1987年香港小姐季軍兼最上鏡小姐林穎嫺（Wing）當年一出道就備受TVB力捧，先後演出《大都會》、《男兒本色》等劇集Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
經濟學家伊爾艾朗：黃金真正驅動力來自全球經濟秩序崩解
繼紐約黃金期貨價格收在每盎司 4000 美元之上後，國際金價今 (8) 日在亞洲交易時段延續漲勢，倫敦現貨黃金價格史上首次觸及每盎司 4000 美元關口，達到每盎司 4005.88 美元，創盤中歷史新高。鉅亨網 ・ 1 天前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 1 天前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現
內地女星趙露思近年憑「甜寵劇」爆紅，正值事業衝刺期時，卻因高壓超時工作而患上暫時性失聰、失語症等身心疾病。現時她與經理人公司為解約糾紛鬧上法庭，依然直播「敢言」金句大爆發，為了愛自己及奪回自己的人生而背水一戰，一起來看看她的「敢言」語錄吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
持槍警衛、財神年畫、蛇羹飯堂 一代人心中的恒生記憶
恒生銀行被滙豐私有化，引發港人懷舊潮。從巴籍警衛與大銅閘，到財神年畫、蛇羹飯堂，恒生是一代香港人的集體回憶與城市情感象徵。Yahoo財經 ・ 4 小時前
Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏
時裝周怎能不留意Hermès，2026春夏系列亮相後，一眾「愛馬仕人」都在留意有無下期手袋目標！Birkin、Kelly這些必然是焦點，還有什麼袋款吸引呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
碧咸正式進駐小紅書操普通話推銷 增加支持老婆生意的本錢？
碧咸嫂最新Netflix紀錄片集《Victoria Beckham：女強人本色》上架，揭露其時裝品牌蝕大本，碧咸於影片中直言為此投入了很多，沒有更多的錢可以投入。碧咸嫂時裝品牌在度過危機後近年愈做愈大，但據報去年業績依然是盤蝕本生意﹗恰巧碧咸昨日正式進駐小紅書，努力操普通話向中國市場推銷他的BOSS新品，未知是否要為支持老婆而做好資金準備Yahoo財經 ・ 3 小時前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
宣萱「教科書級動聽」英文受訪影片翻紅！畢業於倫敦名牌大學，流利英語帶來和Marvel的合作
只要在搜尋引擎打「宣萱」，所提供的關鍵字必然包括「英文」。無論是翻查舊片段，或是近年她的訪問片，她那一口自然又貴氣的英式口音，實在為本來已充滿氣質的她再加分不少。在英國留學的她，認為語言是步往國際化的基本條件，亦為她帶來意料之外的機遇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
何超蓮中秋節豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮去年邀請好友李蘊到家中作客，李蘊分享當日聚會照，意外曝光何超蓮豪宅內景。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前