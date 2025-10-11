衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
輕薄大屏新選擇：iPhone Air 開箱評測 果迷的另一條路？
你有冇試過，手袋或者褲袋已經塞滿晒嘢，但部 iPhone Pro Max 又大又重，攞出街真係有啲唔方便？今年蘋果就帶嚟一個令人眼前一亮嘅新選擇——iPhone Air，一部跳脫傳統數字命名、主打極致輕薄與大屏幕體驗嘅全新機型。究竟呢部機有幾特別？又係咪真係啱你用？等我哋一齊深入睇睇！
是否曾覺得，當代旗艦手機愈發沉重，口袋總沉甸甸？蘋果這次給出嶄新解答 iPhone Air，以「極致輕薄」重新定義旗艦體驗。這部僅 5.64mm 厚、165g 重的設備，單手握持時幾乎忘記它的存在，相比現行旗艦輕盈 45g，搭配 6.5 吋大屏幕卻毫無累贅感，完美平衡視覺與攜帶需求。
設計巧思處處可見：鈦合金邊框配復古「泵把」緩衝設計，重現經典之餘更添實用性；專用MagSafe保護殼預留斜孭繩孔，輕裝出門成為可能。令人驚喜的是，輕薄未犧牲續航 27 小時影片播放時間，搭配專用磁吸外接電池，解決現代人的電量焦慮。
那塊 6.5 吋 Super Retina XDR 屏幕支援 ProMotion 技術，滑動流暢度顯著提升。單喇叭設計在有限空間內達成最佳平衡，搭配磁吸藍牙音箱即可升級影音體驗。拍攝方面，4800 萬像主鏡頭配合 Sensor Shift 防震，日常記錄遊刃有餘。核心性能採用 A19 Pro 晶片，流暢度與 Pro 系列看齊，唯 eSIM 設計需要適應。
iPhone Air 開創全新選擇——適合追求輕便、重視手感，卻不願妥協屏幕尺寸與核心體驗的用戶。在效能過剩的時代，它重新聚焦於「攜帶愉悅感」，這或許正是現代人最需要的升級。
歡迎分享你對這種「減法哲學」的看法，標記身邊受夠沉重手機的朋友，一起探討什麼才是理想手機的模樣。
