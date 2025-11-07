焦點

關於紋身的雙向療癒　「是你們的故事 heal 到我」

men’s Reads

輕薄大電量不再是夢！ CONVEN 推出 PG10MS 外置電池

men's reads

外出最怕手機沒電？想找一款輕薄卻大容量的充電寶總是難以兩全？香港本土品牌 CONVEN 最新推出的 PG10MS 10000mAh 外置電池，完美解決現代人的續航焦慮，讓你無論出差旅行、戶外活動還是日常通勤，都能保持裝置滿電狀態。

CONVEN PG10MS 搭載 10000mAh 大容量鋰聚合物電池，足以為 iPhone、Samsung Galaxy、iPad 等主流裝置提供多次充電。最令人驚喜的是，這款充電器僅重 170 克，厚度只有 13.6 毫米，輕巧得能輕鬆放進任何行裝之中，完全不佔空間。​

廣告

想同時為多部裝置充電？PG10MS 支援多口輸出，配備 Type-C PD 3.0 快充接口，更提供最高 15W 無線充電功能，無論有線還是無線，都能快速回血。特別設計的 OLED 數字顯示屏，讓你實時掌握電量狀態，不再猜測剩餘電力。

作為負責任的香港本土品牌，CONVEN 在產品安全上毫不馬虎。PG10MS 內建多重保護機制，有效防止短路、過充、過放與過熱等安全隱患，並取得 FCC、CE、ROHS 等國際認證，讓你用得安心。產品提供黑色和紫色兩種選擇，600 次循環壽命確保長期使用價值。現在購買更有優惠！由即日起至 11 月 30 日，於 CONVEN 網店使用優惠碼「EZONE202510」，即可以預售優惠價 $208 入手（原價 $278），立省 $70！



電池單元 : 3.7V/ 10000mAh (38.5wh) 鋰聚合物

Type-C 輸入 : DC5V - 3A 最大/ PD 3.0 (5V/2.4A, 9V/ 2A)

Type-C 輸出 : DC5V - 3A 最大/ PD 3.0 (5V/2.4A, 9V/2A, 12V/ 1.5A)

無線充電輸出 : 5W/ 7.5W/ 10W/ 15W



11

其他人也在看

主播手記│蘋果終於跪低要出平價版MacBook？（Season）

主播手記│蘋果終於跪低要出平價版MacBook？（Season）

平價版MacBook是代表了公司重大戰略轉變，因為蘋果多年來都是專注於利潤較為豐厚的高端設備，亦曾豪言不會藉由銷售低階產品來爭奪市場佔有率，但近年長期被指「食老本」的情況下，我相信來個小轉變也未嘗不可。

Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
Amazon優惠｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

Amazon優惠｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。

Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
華為推新機挑戰iPhone Air 定價4,199元人民幣

華為推新機挑戰iPhone Air 定價4,199元人民幣

【彭博】-- 華為為其產品線新增了一款輕薄手機，這是這家中國科技巨頭對蘋果公司iPhone Air的最直接回應。華為Mate 70 Air這一新款手機機身厚度僅6.

Bloomberg ・ 1 天前
Amazon優惠｜Apple Watch S10 勁減 7 折！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 最佳拍檔

Amazon優惠｜Apple Watch S10 勁減 7 折！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 最佳拍檔

Apple Watch Series 10 推出以來, 憑藉 「全螢幕沉浸視野」設計，以更大顯示面積、更輕薄機身橫掃智能穿戴市場，搭配血氧偵測等進階健康功能，實用性與潮流感兼備。

Yahoo Tech HK ・ 23 小時前

小米(01810.HK)王化：「小米通話」已完成歷史使命 近期將停止營運

對於「小米通話」停止營運，小米(01810.HK)公關部總經理王化表示，於2010年12月10日發布的米聊中就嵌入「小米通話」的功能。當時市面上的「網絡通話」APP有限，「小米通話」的初衷也是解決米粉之間移動網絡溝通的需求，那個時期不同的互聯網公司都非常看好即時通訊應用的市場前景。 隨著移動互聯網的普及和發展，他指小米的業務發展也愈來愈聚焦，所以2021年2月19日米聊和大家告別。但是「小米通話」這個功能還有不少米粉依賴，所以這個單一的功能獨立的保留下來成為小米通話的APP，繼續為有需要的米粉們服務。 他續稱，如今大家可以通過很多常見的APP實現隨時隨地網絡通話，甚至於小愛音響APP也已經具備設備間的網絡通話功能，所以「小米通話」陪伴大家的歷史使命已經完成，近期將停止營運。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前
反超DeepSeek！Q3以1.72億月活用戶拿下行動端AI王座 豆包將是「新百度」？

反超DeepSeek！Q3以1.72億月活用戶拿下行動端AI王座 豆包將是「新百度」？

最新產業數據顯示，字節跳動旗下 AI 助理「豆包」在今年第三季反超 DeepSeek，以 1.72 億月活躍用戶規模登頂中國行動端 AI 應用程式榜首，引發業界關注。

鉅亨網 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶

Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶

已經換咗 iPhone 17 Pro，冇最新 Apple Watch Ultra 點得？Black Friday 前夕，Apple Watch Ultra 3 首度打出了幾吸引嘅折扣。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
本地｜醫管局流動應用程式HA Go截至今年第三季錄412萬下載

本地｜醫管局流動應用程式HA Go截至今年第三季錄412萬下載

醫管局流動應用程式HA Go，截至今年第三季，錄得超過412萬個下載，有超過325萬名會員，醫管局計劃明年第三季內推出新功能，為病人提供清晰的診症流程，「點對點」導航，包括指引病人往收費處、護理站、候診區等地點。 醫管局表示，首階段診症流程的相關步驟，支援將文字轉為語音，方便長者或視障病人。醫管局又指，未來將研究擴展導航功能至支援照顧者，及涵蓋更多相關診症前後的程序，例如預約抽血期和取藥等。 醫管局又提到，現時有超過37萬個HA Go會員登記成為「照顧者」，以協助病人預約診症、門診登記及繳費等。照顧者透過應用程式亦可以查閱病人的手術狀況及入院出院狀況，明年首季亦可以查閱內視鏡檢查的狀況。

Fortune Insight ・ 1 天前
$1,399入手HONOR 400 Smart：AI按鍵、智能修圖、強勁電量 越級配置誠意十足

$1,399入手HONOR 400 Smart：AI按鍵、智能修圖、強勁電量 越級配置誠意十足

Honor推出的全新入門手機400 Smart，以進取的定價進軍平價5G手機市場。主打長效電池、AI功能與流暢系統體驗。手機的定位雖是入門，但配置實屬越級挑戰，展現品牌在中低價位手機市場的技術實力與誠意。 400 Smart採用簡約時尚路線，備有翡翠綠、流光銀及曜石黑三款配色。機身厚度僅 8.24毫米，背蓋加入微納米紋理，提供不俗的握感，並有IP65的防水防塵能力。手機機身設有實體AI按鍵，可一按啟動指令及常用應用程式，以及長按開啟智能推薦。此外，400 Smart獲得SGS頂級抗摔防爆性能認證，擁有兩米的抗摔能力，官方更稱手機能承受多項壓力測試。 400 Smart熒幕上方設有500 萬像素前置鏡頭。 機身右側設有整合指紋辨識的電源鍵與音量鍵。 手機設有實體AI按鍵，可一按或長按開啟不同的功能。 400 Smart採用USB Type-C介面充電，並支援35W SuperCharge快充。 400 Smart採用簡約時尚路線，背蓋加入微納米紋理，提供不俗的握感。 縱使400 Smart定價相宜，可是仍配備5,000萬像素主鏡頭及200萬像素景深鏡頭。 400 Smart搭載 6.77

ETNet ・ 13 小時前

據報蘋果(AAPL.US)抨擊歐盟數位市場法削弱其安全性

外媒報道，蘋果公司(AAPL.US)批評歐盟數位市場法(DMA)，並警告新規範已削弱其平台的安全性。 蘋果表示，迫使其向競爭對手開放App Store的規則增加詐騙風險。今年4月，蘋果因涉嫌違反App Store規定被罰款5億歐元。該法規要求允許使用外部連結，為用戶帶來新的威脅。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前
DJI 新手機穩定器 Osmo Mobile 8 發佈，360 度環拍、低角度拍攝

DJI 新手機穩定器 Osmo Mobile 8 發佈，360 度環拍、低角度拍攝

文章來源：Qooah.com DJI 於2025年11月5日發表新一代手機穩定器 Osmo Mobile 8。這款產品搭載第七代三軸增穩技術，支援 360 度環拍和低角度拍攝，配備多功能追蹤模組，可實現全場景跟拍功能。DJI 表示，新產品旨在為創作者提供更實用的拍攝工具，幫助記錄重要時刻。 核心功能與技術特點 Osmo Mobile 8配備的多功能追蹤模組支持人物與寵物跟拍，可在系統相機、直播軟體及視訊會議中使用。模組內建補光燈提供8級亮度與色溫調節，並可透過 USB-C 連接接收無線麥克風音訊。產品新增 Apple DockKit 功能，iPhone 用戶可透過 NFC 快速配對，搭配磁吸快拆背貼使用。 結構設計與拍攝性能 採用一體化機身設計，整合三腳架、延長桿和手機夾。第四代磁吸手機夾可兼容主流旗艦手機，底部三腳架可穩定放置設備。支援 360 度水平旋轉，配合內建延長桿可實現低角度拍攝。在無法觀看螢幕的情況下，仍可自動跟拍孩童與寵物等目標。 智能應用與續航表現 通過 DJI Mimo app 提供拍攝指導與 AI 剪輯功能，支援智能跟隨 7.0，可在多人場景中切換跟隨對象。雙鏡頭增

Qooah.com ・ 1 天前
坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！

坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！

坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。

Japhub日本集合 ・ 13 小時前
42歲陳妍希回春「嫩如沈佳宜」！穿短裙現身驚豔全場　高馬尾＋梨渦笑太殺

42歲陳妍希回春「嫩如沈佳宜」！穿短裙現身驚豔全場　高馬尾＋梨渦笑太殺

女星陳妍希近日在大陸寧波出席國際畫廊週活動，一身灰銀線條西裝搭配短裙，高馬尾俐落有型，招牌梨渦笑一亮相就成全場焦點，42歲狀態好到讓網友驚呼：「根本是《那些年》的沈佳宜！」

姊妹淘 ・ 11 小時前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民

周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民

負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
日本家庭主婦超愛偷吃 女性出軌率竟然是世界第一？

日本家庭主婦超愛偷吃 女性出軌率竟然是世界第一？

如果要說當烏龜戴綠帽，日本男人恐怕是世界上最綠的了！根據報導，日本已經成為世界上女人出軌率最高的國家，高達49%！換句話說，就是有一半的日本男人頭上都綠綠！

Japhub日本集合 ・ 9 小時前
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相

裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相

香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走

本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走

餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。

28Hse.com ・ 1 天前
詐騙集團頭目遭遇黑吃黑？陳志被其家族理財室負責人擺了一道

詐騙集團頭目遭遇黑吃黑？陳志被其家族理財室負責人擺了一道

作為柬埔寨太子集團的創始人兼董事長，出生於中國的陳志目前被控經營一個建立在奴役、性勒索和「殺豬盤」騙局上的全球商業帝國。但多年來，陳志在新加坡卻以一副受害者的面貌示人。

Bloomberg ・ 14 小時前
新聞女王2｜黃宗澤佘詩曼展開權力鬥爭 透露首度合作但唔想有下次

新聞女王2｜黃宗澤佘詩曼展開權力鬥爭 透露首度合作但唔想有下次

TVB劇集《新聞女王》於2023年播出時累積口碑與與收視叫好叫座，唔少觀眾對於《新聞女王2》相當期待。前日（5日）《新聞女王2》終於喺優酷全網搶先開播，11月10日起逢周一至周五晚上8時30分於無綫電視翡翠台播出。大部分《新聞女王》角色都照舊出現於續集，不過由馬國明飾演嘅梁景仁首集一出場已安排「領飯盒」，鄧智堅所飾演新聞總監一角亦由黃宗澤取代；黃宗澤飾演嘅古肇華（Kingston）市場管理出身，但就空降擔任新聞總監，將新聞視為營利工具，與文慧心（佘詩曼飾）對立。

Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己

53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己

陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！

Yahoo Style HK ・ 1 天前