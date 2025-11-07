關於紋身的雙向療癒 「是你們的故事 heal 到我」
輕薄大電量不再是夢！ CONVEN 推出 PG10MS 外置電池
外出最怕手機沒電？想找一款輕薄卻大容量的充電寶總是難以兩全？香港本土品牌 CONVEN 最新推出的 PG10MS 10000mAh 外置電池，完美解決現代人的續航焦慮，讓你無論出差旅行、戶外活動還是日常通勤，都能保持裝置滿電狀態。
CONVEN PG10MS 搭載 10000mAh 大容量鋰聚合物電池，足以為 iPhone、Samsung Galaxy、iPad 等主流裝置提供多次充電。最令人驚喜的是，這款充電器僅重 170 克，厚度只有 13.6 毫米，輕巧得能輕鬆放進任何行裝之中，完全不佔空間。
想同時為多部裝置充電？PG10MS 支援多口輸出，配備 Type-C PD 3.0 快充接口，更提供最高 15W 無線充電功能，無論有線還是無線，都能快速回血。特別設計的 OLED 數字顯示屏，讓你實時掌握電量狀態，不再猜測剩餘電力。
作為負責任的香港本土品牌，CONVEN 在產品安全上毫不馬虎。PG10MS 內建多重保護機制，有效防止短路、過充、過放與過熱等安全隱患，並取得 FCC、CE、ROHS 等國際認證，讓你用得安心。產品提供黑色和紫色兩種選擇，600 次循環壽命確保長期使用價值。現在購買更有優惠！由即日起至 11 月 30 日，於 CONVEN 網店使用優惠碼「EZONE202510」，即可以預售優惠價 $208 入手（原價 $278），立省 $70！
電池單元 : 3.7V/ 10000mAh (38.5wh) 鋰聚合物
Type-C 輸入 : DC5V - 3A 最大/ PD 3.0 (5V/2.4A, 9V/ 2A)
Type-C 輸出 : DC5V - 3A 最大/ PD 3.0 (5V/2.4A, 9V/2A, 12V/ 1.5A)
無線充電輸出 : 5W/ 7.5W/ 10W/ 15W
其他人也在看
主播手記│蘋果終於跪低要出平價版MacBook？（Season）
平價版MacBook是代表了公司重大戰略轉變，因為蘋果多年來都是專注於利潤較為豐厚的高端設備，亦曾豪言不會藉由銷售低階產品來爭奪市場佔有率，但近年長期被指「食老本」的情況下，我相信來個小轉變也未嘗不可。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
Amazon優惠｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
華為推新機挑戰iPhone Air 定價4,199元人民幣
【彭博】-- 華為為其產品線新增了一款輕薄手機，這是這家中國科技巨頭對蘋果公司iPhone Air的最直接回應。華為Mate 70 Air這一新款手機機身厚度僅6.Bloomberg ・ 1 天前
Amazon優惠｜Apple Watch S10 勁減 7 折！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 最佳拍檔
Apple Watch Series 10 推出以來, 憑藉 「全螢幕沉浸視野」設計，以更大顯示面積、更輕薄機身橫掃智能穿戴市場，搭配血氧偵測等進階健康功能，實用性與潮流感兼備。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
小米(01810.HK)王化：「小米通話」已完成歷史使命 近期將停止營運
對於「小米通話」停止營運，小米(01810.HK)公關部總經理王化表示，於2010年12月10日發布的米聊中就嵌入「小米通話」的功能。當時市面上的「網絡通話」APP有限，「小米通話」的初衷也是解決米粉之間移動網絡溝通的需求，那個時期不同的互聯網公司都非常看好即時通訊應用的市場前景。 隨著移動互聯網的普及和發展，他指小米的業務發展也愈來愈聚焦，所以2021年2月19日米聊和大家告別。但是「小米通話」這個功能還有不少米粉依賴，所以這個單一的功能獨立的保留下來成為小米通話的APP，繼續為有需要的米粉們服務。 他續稱，如今大家可以通過很多常見的APP實現隨時隨地網絡通話，甚至於小愛音響APP也已經具備設備間的網絡通話功能，所以「小米通話」陪伴大家的歷史使命已經完成，近期將停止營運。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
反超DeepSeek！Q3以1.72億月活用戶拿下行動端AI王座 豆包將是「新百度」？
最新產業數據顯示，字節跳動旗下 AI 助理「豆包」在今年第三季反超 DeepSeek，以 1.72 億月活躍用戶規模登頂中國行動端 AI 應用程式榜首，引發業界關注。鉅亨網 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶
已經換咗 iPhone 17 Pro，冇最新 Apple Watch Ultra 點得？Black Friday 前夕，Apple Watch Ultra 3 首度打出了幾吸引嘅折扣。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
本地｜醫管局流動應用程式HA Go截至今年第三季錄412萬下載
醫管局流動應用程式HA Go，截至今年第三季，錄得超過412萬個下載，有超過325萬名會員，醫管局計劃明年第三季內推出新功能，為病人提供清晰的診症流程，「點對點」導航，包括指引病人往收費處、護理站、候診區等地點。 醫管局表示，首階段診症流程的相關步驟，支援將文字轉為語音，方便長者或視障病人。醫管局又指，未來將研究擴展導航功能至支援照顧者，及涵蓋更多相關診症前後的程序，例如預約抽血期和取藥等。 醫管局又提到，現時有超過37萬個HA Go會員登記成為「照顧者」，以協助病人預約診症、門診登記及繳費等。照顧者透過應用程式亦可以查閱病人的手術狀況及入院出院狀況，明年首季亦可以查閱內視鏡檢查的狀況。Fortune Insight ・ 1 天前
$1,399入手HONOR 400 Smart：AI按鍵、智能修圖、強勁電量 越級配置誠意十足
Honor推出的全新入門手機400 Smart，以進取的定價進軍平價5G手機市場。主打長效電池、AI功能與流暢系統體驗。手機的定位雖是入門，但配置實屬越級挑戰，展現品牌在中低價位手機市場的技術實力與誠意。 400 Smart採用簡約時尚路線，備有翡翠綠、流光銀及曜石黑三款配色。機身厚度僅 8.24毫米，背蓋加入微納米紋理，提供不俗的握感，並有IP65的防水防塵能力。手機機身設有實體AI按鍵，可一按啟動指令及常用應用程式，以及長按開啟智能推薦。此外，400 Smart獲得SGS頂級抗摔防爆性能認證，擁有兩米的抗摔能力，官方更稱手機能承受多項壓力測試。 400 Smart熒幕上方設有500 萬像素前置鏡頭。 機身右側設有整合指紋辨識的電源鍵與音量鍵。 手機設有實體AI按鍵，可一按或長按開啟不同的功能。 400 Smart採用USB Type-C介面充電，並支援35W SuperCharge快充。 400 Smart採用簡約時尚路線，背蓋加入微納米紋理，提供不俗的握感。 縱使400 Smart定價相宜，可是仍配備5,000萬像素主鏡頭及200萬像素景深鏡頭。 400 Smart搭載 6.77ETNet ・ 13 小時前
據報蘋果(AAPL.US)抨擊歐盟數位市場法削弱其安全性
外媒報道，蘋果公司(AAPL.US)批評歐盟數位市場法(DMA)，並警告新規範已削弱其平台的安全性。 蘋果表示，迫使其向競爭對手開放App Store的規則增加詐騙風險。今年4月，蘋果因涉嫌違反App Store規定被罰款5億歐元。該法規要求允許使用外部連結，為用戶帶來新的威脅。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
DJI 新手機穩定器 Osmo Mobile 8 發佈，360 度環拍、低角度拍攝
文章來源：Qooah.com DJI 於2025年11月5日發表新一代手機穩定器 Osmo Mobile 8。這款產品搭載第七代三軸增穩技術，支援 360 度環拍和低角度拍攝，配備多功能追蹤模組，可實現全場景跟拍功能。DJI 表示，新產品旨在為創作者提供更實用的拍攝工具，幫助記錄重要時刻。 核心功能與技術特點 Osmo Mobile 8配備的多功能追蹤模組支持人物與寵物跟拍，可在系統相機、直播軟體及視訊會議中使用。模組內建補光燈提供8級亮度與色溫調節，並可透過 USB-C 連接接收無線麥克風音訊。產品新增 Apple DockKit 功能，iPhone 用戶可透過 NFC 快速配對，搭配磁吸快拆背貼使用。 結構設計與拍攝性能 採用一體化機身設計，整合三腳架、延長桿和手機夾。第四代磁吸手機夾可兼容主流旗艦手機，底部三腳架可穩定放置設備。支援 360 度水平旋轉，配合內建延長桿可實現低角度拍攝。在無法觀看螢幕的情況下，仍可自動跟拍孩童與寵物等目標。 智能應用與續航表現 通過 DJI Mimo app 提供拍攝指導與 AI 剪輯功能，支援智能跟隨 7.0，可在多人場景中切換跟隨對象。雙鏡頭增Qooah.com ・ 1 天前
坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！
坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。Japhub日本集合 ・ 13 小時前
42歲陳妍希回春「嫩如沈佳宜」！穿短裙現身驚豔全場 高馬尾＋梨渦笑太殺
女星陳妍希近日在大陸寧波出席國際畫廊週活動，一身灰銀線條西裝搭配短裙，高馬尾俐落有型，招牌梨渦笑一亮相就成全場焦點，42歲狀態好到讓網友驚呼：「根本是《那些年》的沈佳宜！」姊妹淘 ・ 11 小時前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
日本家庭主婦超愛偷吃 女性出軌率竟然是世界第一？
如果要說當烏龜戴綠帽，日本男人恐怕是世界上最綠的了！根據報導，日本已經成為世界上女人出軌率最高的國家，高達49%！換句話說，就是有一半的日本男人頭上都綠綠！Japhub日本集合 ・ 9 小時前
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相
香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 1 天前
詐騙集團頭目遭遇黑吃黑？陳志被其家族理財室負責人擺了一道
作為柬埔寨太子集團的創始人兼董事長，出生於中國的陳志目前被控經營一個建立在奴役、性勒索和「殺豬盤」騙局上的全球商業帝國。但多年來，陳志在新加坡卻以一副受害者的面貌示人。Bloomberg ・ 14 小時前
新聞女王2｜黃宗澤佘詩曼展開權力鬥爭 透露首度合作但唔想有下次
TVB劇集《新聞女王》於2023年播出時累積口碑與與收視叫好叫座，唔少觀眾對於《新聞女王2》相當期待。前日（5日）《新聞女王2》終於喺優酷全網搶先開播，11月10日起逢周一至周五晚上8時30分於無綫電視翡翠台播出。大部分《新聞女王》角色都照舊出現於續集，不過由馬國明飾演嘅梁景仁首集一出場已安排「領飯盒」，鄧智堅所飾演新聞總監一角亦由黃宗澤取代；黃宗澤飾演嘅古肇華（Kingston）市場管理出身，但就空降擔任新聞總監，將新聞視為營利工具，與文慧心（佘詩曼飾）對立。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 1 天前