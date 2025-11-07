輕薄大電量不再是夢！ CONVEN 推出 PG10MS 外置電池

外出最怕手機沒電？想找一款輕薄卻大容量的充電寶總是難以兩全？香港本土品牌 CONVEN 最新推出的 PG10MS 10000mAh 外置電池，完美解決現代人的續航焦慮，讓你無論出差旅行、戶外活動還是日常通勤，都能保持裝置滿電狀態。

CONVEN PG10MS 搭載 10000mAh 大容量鋰聚合物電池，足以為 iPhone、Samsung Galaxy、iPad 等主流裝置提供多次充電。最令人驚喜的是，這款充電器僅重 170 克，厚度只有 13.6 毫米，輕巧得能輕鬆放進任何行裝之中，完全不佔空間。​

廣告 廣告

想同時為多部裝置充電？PG10MS 支援多口輸出，配備 Type-C PD 3.0 快充接口，更提供最高 15W 無線充電功能，無論有線還是無線，都能快速回血。特別設計的 OLED 數字顯示屏，讓你實時掌握電量狀態，不再猜測剩餘電力。

作為負責任的香港本土品牌，CONVEN 在產品安全上毫不馬虎。PG10MS 內建多重保護機制，有效防止短路、過充、過放與過熱等安全隱患，並取得 FCC、CE、ROHS 等國際認證，讓你用得安心。產品提供黑色和紫色兩種選擇，600 次循環壽命確保長期使用價值。現在購買更有優惠！由即日起至 11 月 30 日，於 CONVEN 網店使用優惠碼「EZONE202510」，即可以預售優惠價 $208 入手（原價 $278），立省 $70！









電池單元 : 3.7V/ 10000mAh (38.5wh) 鋰聚合物

Type-C 輸入 : DC5V - 3A 最大/ PD 3.0 (5V/2.4A, 9V/ 2A)

Type-C 輸出 : DC5V - 3A 最大/ PD 3.0 (5V/2.4A, 9V/2A, 12V/ 1.5A)

無線充電輸出 : 5W/ 7.5W/ 10W/ 15W







