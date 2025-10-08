港鐵 電子街道圖 港鐵總經理—市務及客戶體驗梁靜雯

港鐵 電子街道圖

訪港旅客或人生路不熟。港鐵金鐘站大堂的街道圖近日改以電子屏幕形式顯示，並加入觸控互動功能，乘客揀選目的地後街道圖便會彈出位置及預計步行時間等資訊，乘客之後可掃描二維碼，以打開地圖程式在離站後繼續導航至目的地。港鐵將視乎電子街道圖使用量和乘客反應，擴展至其他旅客較多的車站。

港鐵車站大堂設有街道圖，方便乘客尋找目的地和出口資訊。金鐘站大堂的靜態街道圖，近日改為電子屏幕並加入互動功能，乘客輕觸屏幕搜尋目的地，旁邊電子街道圖便會顯示其位置、預計步行時間和建議選用出口等資訊，並附上二維碼供乘客掃描，之後可按指示開啟電話的地圖程式導航；金鐘站大部分出口指示牌亦已換成電子屏幕。

有方案防外部攻擊系統

電子街道圖數據來源以內部資料庫為主，輔以Google地圖資訊，港鐵內部會在更新Google地圖的新資訊前把關，確保內容準確才會發放，亦已有方案防止外部攻擊系統。港鐵總經理—市務及客戶體驗梁靜雯稱，日後收集更多乘客最常搜尋的地方等數據後，或把它們在出口指示牌置頂或放在較前位置，甚至主動推送附近資訊、活動詳情等。

梁靜雯稱，金鐘站附近有很多酒店、旅遊景點和商業大廈，乘客與旅客對導航需求較高，故選擇在該站推出電子街道圖及出口指示牌。至於車站如發生要關閉出口等突發事故，她坦言地圖要一定技術和人手改動，故未必能即時改動指示。港鐵會視乎電子街道圖的乘客使用量和反應，在計算成本後決定是否會擴展至其他遊客量高、有很多乘客要尋找路線的車站。

研較多旅客車站引即時傳譯

另外，港鐵前年推出的人工智能(AI)虛擬服務大使Tracy，目前在啟德、機場、柯士甸等8個較多旅客的車站，每月共收到逾4萬宗查詢，成功解答率逾九成，現正訓練系統處理乘客未能出閘等票務問題。港鐵未來會研究以AI系統接聽車站電話查詢，以及在機場、尖沙咀等較多遊客的車站引入即時傳譯系統，方便車站職員與其他語言旅客溝通。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/輕觸查地標-掃二維碼引路-電子街道圖金鐘站先行/606861?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral