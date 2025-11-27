輕鐵兆康站輪椅婦月台墮軌 半昏迷送院救治

京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 4 小時前